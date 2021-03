ANALIZA | 10 lucruri despre Germania U21. Vedeta nemtilor valoareaza aproape cat tot lotul Romaniei!

Partida Romania - Germania, se va juca marti, 30 martie, de la ora 19.00, si va fi live text pe Sport.ro.

1. Cele doua nationale de tineret s-au mai intalnit de cinci ori, Germania castigand patru si un meci terminandu-se la egalitate. Prima intalnire a avut loc pe 26 mai 1998, in meciul pentru locurile 5-8 de la Euro 1998, organizat chiar in Romania, cand am fost invinsi in prelungiri, dupa golul lui Danny Schwartz (101). Urmatorul duel a avut loc pe 5 septembrie 2006, cand Germania a castigat cu 5-1, la Wilhelmshaven, intr-un meci din preliminariile Euro 2007. Apoi, in calificarile pentru Euro 2015, am terminat la egalitate meciul tur, scor 2-2, disputat la Giurgiu, pe 19 noiembrie 2013, pentru ca in returul jucat la Magdeburg, pe 9 septembrie 2014, sa fim zdrobiti cu 8-0. Ultima confruntare a avut loc in semifinalele Euro 2019, cand Germania a deschis scorul prin Amiri (21), Romania a preluat conducerea prin reusitele lui Puscas (26 pen., 44), dar nemtii au egalat prin Waldschmidt (51 pen.) si au castigat dramatic, dupa ce aceiasi Waldschmidt (90) si Amiri (90+4) au punctat din nou. Ulterior, Germania a pierdut finala in fata Spaniei, 1-2.

2. Germania U21 s-a calificat la Euro 2021, dupa ce a castigat Grupa 9 preliminara. Echipa lui Stefan Kuntz a terminat cu 19 puncte, inaintea Belgiei (13p / 2-3, 1-4), Bosniei-Hertegovina (11p / 2-0, 1-0), Tarii Galilor (9p / 5-1, 2-1) si Moldovei (7p / 4-1, 5-0). La turneul final, germanii au invins Ungaria (3-0 / Nmecha 61, Baku 66, 73) si au remizat cu Olanda (1-1 / Nmecha 84).

3. Germania U21 are in palmares doua titluri continentale, la Euro 2009 (4-0 in finala cu Anglia) si Euro 2017 (1-0 in finala cu Spania). Germanii au fost vicecampioni la Euro 1982 (1-3, 2-3 cu Anglia) si Euro 2019 (1-2 cu Spania) si au mai atins semifinala la Euro 2015 (0-5 cu Portugalia). In total, echipa de tineret a Germaniei s-a calificat de 14 ori la turneele finale destinate categoriei sale de varsta.

4. Nemtii au trei stranieri in lot, Niklas Dorsch (Gent / Belgia), Lukas Nmecha (Anderlecht / Belgia / imprumutat de Manchester City) si Mergim Berisha (RB Salzburg / Austria). Romania are patru stranieri, respectiv Radu Dragusin (Juventus), Alex Pascanu (Ponferrradina), Marius Marin (Pisa) si Alex Matan (Columbus Crew). In rest, jucatorii evolueaza in campionatul intern, cei mai multi provenind de la Hamburg (2), Greuther Furth (2), VfL Bochum (2), Mainz (2), FC Koln (2), Union Berlin (1), Borussia Dortmund (1), Hertha Berlin (1), Schalke 04 (1), Erzgebirge Aue (1), Eintracht Frankfurt (1), VfB Stuttgart (1), Arminia Bielefeld (1), VfL Wolfsburg (1) si Bayer Leverkusen (1). Pintre jucatorii eligibili, care nu au fost convocati se numara Kai Havertz (Chelsea / 21 ani), Florian Wirtz (Bayern Leverkusen / 17 ani), Adrian Fein (PSV Eindhoven / 21 ani), Jamal Musiala (Bayern Munchen / 18 ani), Felix Passlack (Borussia Dortmund / 22 ani), Lennart Czyborra (Genoa / 21 ani) sau Dennis Geiger (Hoffenheim / 22 ani).

5. Antrenorul Germaniei, Stefan Kuntz (58 ani), a jucat ca atacant pentru Borussia Neunkirchen, VfL Bochum, Bayer Uerdingen, FC Kaiserslautern (campion in Bundesliga 1990-1991 / Cupa Germaniei 1989-1990 / Supercupa Germaniei 1991), Besiktas, Arminia Bielefeld, SV Furpach si Palatia Limbach. Are 25 de selectii si 6 goluri pentru nationala Germaniei, cu care a castigat Euro 1996. In palmaresul sau se mai gasesc titlul de cel mai bun jucator german al anului (1991), cel de golgheter in Bundesliga (1986) si in Cupa Germaniei (1988, 1990). Ca antrenor, le-a pregatit pe Borussia Neunkirchen (1999-2000), Karslruher (2000-2002), Waldhof Mannheim (2003), Rot Weiss Ahlen (2003) si Germania U21 (2016-2021), cu care a castigat Euro 2017 si a ajuns in finala la Euro 2019.

6. Golgheterul all-time al nationalei Germaniei U21 este Pierre Littbarski (18 goluri / 1979-1982), in timp ce cel mai selectionat jucator din istorie este Fabian Ernst (31 meciuri / 1998-2001). Din echipa actuala, cele mai multe selectii si cele mai multe goluri le are atacantul Lukas Nmecha (16 selectii, 10 goluri), jucator care a evoluat impotriva Romaniei si in semifinalele Euro 2019.

7. Valoarea totala a lotului echipei de tineret a Germaniei este de 106.2 milioane de euro. Cei mai scumpi jucatori sunt Ridle Baku (17 milioane euro / Wolfsburg), Mergim Berisha (10 milioane euro / RB Salzburg), Youssoufa Moukoko (10 milioane euro / Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (8 milioane euro / Anderlecht) si Niklas Dorsch (7 milioane euro / Gent). Lotul Romaniei este cotat la 22 milioane de euro, iar cei mai scumpi jucatori sunt Radu Dragusin (Juventus / 3 milioane euro), Darius Olaru (FCSB 2.5 milioane euro), Olimpiu Morutan (FCSB / 2 milioane euro), Radu Boboc si Andrei Ciobanu (Viitorul / 1.2 milioane euro).

8. Echipa probabila a Germaniei pentru partida cu Romania: Dahmen - Vagnoman, Pieper, Schlotterbeck, Jakobs (Raum) - Maier, Dorsch - Baku, Berisha, Ozcan (Burkardt) - Nmecha. Meciul va avea loc pe 30 martie 2021, de la ora 19.00, pe Bozsik Arena din Budapesta, urmand sa fie arbitrat de o brigada israeliana condusa de Orel Grinfeld. Primul "11" probabil al Romaniei: Vlad - Harut (Vladoiu), Pascanu, Ciobotariu, Boboc - Olaru, Oaida (Itu), Ciobanu - Morutan (Cimpanu), Petre, Matan.

9. Castigatori ai titlului continental (2017) si finalisti ai turneului final (2019) la nivel de tineret, in ultimii ani, germanii vad profitul investiiilor masive in academii performante de juniori din ultimele doua decenii. In sezonul 2018-2019, doar cluburile din Bundesliga au virat aproape 200 de milioane de euro in sectorul juvenil, iar fotbalul german continua sa promoveze tinere talente, mai ales ca tara are si un bazin mare de imigranti ai caror copii se indreapta catre fotbal. Cu jucatori cu experienta de joc in Bundesliga si 2.Bundesliga, Germania U21 s-a ridicat la nivelul Olandei, echipa considerata favorita sa castige titlul la competitia din Ungaria si Slovenia, intr-un meci care s-a terminat nedecis, scor 1-1. Echipa lui Kuntz joaca in sistemul 4-2-3-1 si combina foarte bine calitatile fizice si pregatirea fizica de top cu posesie prelungita si o circulatie rapida a mingii. Fara capitanul Marius Marin la mijlocul terenului si fara George Ganea in atac, ambii suspendati pentru cumulul de cartinase galbene, risposta Romaniei si rezultatul meciul pot fi decise de modul in care selectionerul Adrian Mutu a gandit recuperarea, rotirea cadrelor si tactica de joc. In conditiile in care Olanda poate invinge la scor Ungaria, in ultimul meci al grupei, "tricolorii" trebuie sa joace la victorie aceasta partida, nefiindu-le de ajuns un egal pentru calificare.

10. Lotul Germaniei U21 pentru Euro 2021:

Portari - Finn Dahmen (FSV Mainz), Lennart Grill (Bayer Leverkusen), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Fundasi - Stephan Ambrosius (Hamburg), Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Ismail Jakobs (1. FC Koln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Malick Thiaw (Schalke 04), Josha Vagnoman (Hamburger SV)

Mijlocasi si atacanti: Mergim Berisha (RB Salzburg), Jonathan Burkardt (Mainz 05), Niklas Dorsch (Gent), Vitaly Janelt (Brentford), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart), Florian Kruger (Erzgebirge Aue), Arne Maier (Arminia Bielefeld), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (Anderlecht), Salih Ozcan (FC Koln), Anton Stach (Greuther Furth)