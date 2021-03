"E un rezultat onorabil, iar el a facut un meci extraordinar!" Cine este 'tricolorul' care l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu in meciul cu Germania

Romania a fost invinsa cu 1-0 de Germania in preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

La finalul partidei de pe Arena Nationala, Ilie Dumitrescu a comentat evolutiile jucatorilor lui Mirel Radoi, atragand atentia asupra prestatiei extraordinare a lui Florin Nita.

Fostul mare international roman a adaugat ca rezultatul este unul care nu ar trebui sa ne demoralizeze inaintea meciului cu Armenia, care este programat miercuri, de la ora 19:00, in direct pe PRO X si www.sport.ro.

"Nita a facut un meci extraordinar. Este o experienta buna pentru jucatorii nostri, care au avut un meci extrem de greu. Trebuie sa ne gandim la Armenia, pentru ca meciul va fi extrem de important.

Germania a fost net superioara la toate capitolele. Pe final am fi putut si noi, dar la cate ocazii au avut ei, nici nu poti sa speri la ceva pozitiv. Noi am fi luat egalul pe final, nu l-am fi refuzat...

Ma uitam la usurinta purtatorului de balon de a gasi solutii de a pasa, plus demarcarile astea, cand plecau pe spatii libere si ramaneau unu contra unu cu Nita. Am vazut cateva interventii senzationale ale lui Nita. Poate acolo, cand a scapat singur Stanciu, sau Puscas...

Iti dai seama de forta echipei in duelurile unu contra unu. In multe momente am pierdut foarte usor mingea, iar ei au facut pressing agresiv atunci cand noi aveam mingea. Pana la urma, e o experienta buna, am intrat in contact cu campioni mondiali, care joaca la cel mai inalt nivel. Asa ca 0-1 este un rezultat onorabil.

Chiar daca am incercat sa jucam mai avansati, ne-am expus si mai mult. Ei au jucatori care pot sa iasa din pressing si ma uitam cu cata usurinta te scot din joc, prin dribling. Nu e un rezultat care sa ne scada moralul inaintea meciului cu Armenia. Si acolo vom avea un meci complicat, deci ne trebuie 3 puncte acolo", a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.