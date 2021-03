"Cine nu are batrani, sa-si naturalizeze!" Suporterii nationalei continua RAZBOIUL cu Federatia inainte de super meciul cu Germania

Romania - Germania este LIVE pe PRO TV si WWW.SPORT.RO de la 21:45.

Inaintea marelui meci suporterii nationalei Romaniei si-au continuat razboiul cu conducerea Federatiei Romane de Fotbal. Ei au protestat din nou impotriva naturalizarii lui Mario Camora si au transmis un comunicat in care explica de ce nu sunt de acord cu aceasta politica.

"Cine nu are batrani, sa-si naturalizeze!"

Un vechi si foarte cunoscut proverb romanesc ne defineste pretuirea pe care trebuie sa le-o purtam celor mai in etate, pentru ceea ce au reprezentat acestia de-a lungul anilor, din bun simt dar si consideratie pentru experienta dobandita in decursul vietii.

In adaptarea ironica a acestui proverb la realitatea contemporana a echipei nationale, se pare ca selectionerii si slujbasii FRF au dorit sa induca din plin invataturile folclorului mioritic in lot, naturalizand un jucator portughez de o varsta foarte inaintata, la care destui fotbalisti se retrag.

Pe langa lipsa de logica si rationalitate in a introduce straini intr-o echipa nationala, e scandalos de-a dreptul faptul ca Mario Camora reprezinta cel mai batran jucator din intregul lot, cu o varsta mai inaintata decat orice alt jucator roman selectionat. Este greu de conceput si inteles acest lucru, cand multi din jucatorii romani ajung sa fie ignorati sub pretextul varstei, un fotbalist strain primeste un asemenea tratament preferential, chiar in contextul in care in ultimele meciuri la echipe de club a demonstrat o forma precara, cu gafe repetate prin care si-a ingropat echipa.

Din pacate, aceasta a fost si soarta nationalei la meciul sau de debut, cel mai important din ultimii ani pentru tricolori, barajul din Islanda.

Asadar, tineti aproape... reconstructia nationalei continua!", a fost mesajul transmis de grupul 'Uniti Sub Tricolor' pe Facebook.