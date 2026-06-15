Luni, în zorii zilei, Rapid l-a prezentat oficial pe Vladan Bubanja, mijlocaș central cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate, care vine în Grant de la NK Osijek (Croația).

În stagiunea recent încheiată, muntenegreanul a fost trimis sub formă de împrumut la Orenburg, în Rusia. Tot așa a fost adus și de Rapid, care îl poate cumpăra definitiv la finalul sezonului în urma unei clauze stipulate în contract.

Rapid a efectuat primul transfer al verii: ”Bun venit și la cât mai multe reușite!”

”Mijlocașul în vârstă de 27 de ani vine sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare. Născut la Nikšić, Bubanja evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și s-a format la FK Sutjeska Nikšić, club pentru care a și debutat la nivel de seniori.

Ulterior, acesta a mai evoluat pentru NK Lokomotiva Zagreb și FK Sarajevo, înainte de a ajunge la FC Orenburg. De-a lungul carierei sale, Vladan a acumulat experiență importantă la nivel de primă ligă, dar și prezențe în echipa națională a Muntenegrului.

Bun venit și la cât mai multe reușite în tricoul vișiniu, Vladan!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

Vladan Bubanja a oferit și prima reacție după ce a semnat cu Rapid: ”Sunt foarte bucuros să fiu aici și abia aștept să ne vedem la stadion”, a spus mijlocașul central.

Cifrele lui Vladan Bubanja

Sutjeska Niksic: 129 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 3 pase decisive

NK Lokomotiva: 59 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 0 pase decisive

FK Sarajevo: 40 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 3 pase decisive

Mornar Bar: 24 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

NK Osijek: 17 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 pase decisive

Orenburg: 14 meciuri jucate, 1 gol înscris, 0 pase decsiive

FK Bokelj: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Arsenal Tivat: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Rapid mai pregătește un transfer: ”Dacă totul merge bine, îl anunțăm”

Victor Angelescu a vorbit despre mutarea iminentă pe care o va face Rapid. Este vorba despre aducerea lui Mohammed Kamara, liber de contract de la CFR Cluj. Oficialul giuleștenilor a explicat care este situația cu mutarea atacantului din Liberia.

”Dacă totul merge bine şi a mers bine vizita medicală a lui Kamara, atunci îl vom anunţa. Accidentarea lui este identică cu cea a lui Rrahmani, l-am trimis la acelaşi doctor şi a verificat cum au fost făcute operaţia şi recuprarea. Au decurs bine. Dacă nu apare nimic, probabil îl definitivăm şi-l anunţăm.

Va face extra cu exerciţii pentru tendon, dar Pancu îl va avea repede la dispoziţie. Ne bazăm pe el din cantonament. Va putea juca din debutul sezonului.

(n.r. – Va fi pe post cu Petrila) Daniel Pancu ştie cum va aborda meciurile, dar în stânga îi mai avem pe Talisson, care are o accidentare pe termen lung. Mai are patru luni, e o accidentare gravă.

Îl aveam doar pe Petrila. Ok, revine Omar El Sawy, dar ideea e să avem doi jucători buni pe fiecare poziţie. Toţi jucătorii se întorc şi fac cantonamentul cu nou, adică Rareş Pop, Ungureanu, El Sawy”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.