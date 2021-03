Un roman, in top alaturi de Trincao si 'perla' Moukoko: "van Dijk de Romania!" Englezii au dat verdictul: jucatorii la care trebuie sa se uite toti la EURO U21

Campionatul European U21 din Ungaria si Slovenia incepe astazi.

Nationala Romaniei va juca in prima etapa a grupelor impotriva Olandei de la ora 22:00, intr-un meci ce va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.

De la 19:00 se vor disputa meciurule Cehia - Italia si Slovenia - Spania, iar de la 220:00 se va juca si celalalt meci din grupa Romaniei, Ungaria - Germania.

Jurnalistii de la Sportsmail au realizat un top al celor mai promitatori fotbalisti de la acest turneu final, fotbalisti pe care in viziunea lor toata lumea ar trebui sa ii urmareasca foarte atent.

Printre jucatori care deja au un nume important la nivel european, precum Justin Kluivert, care cel mai probabil va fi titular in nationala Olandei in meciul contra Romaniei, Sandro Tonali de la AC Milan, Francisco Trincao de la Barcelona sau noul pusti-minune al Borussiei Dortmund Youssoufa Moukoko, a fost inclus si fundasul central al nationalei Romaniei, Radu Dragusin.

Fotbalistul de 19 ani al lui Juventus este comparat de englezi cu vedeta lui Liverpool Virgil van Dijk si este descris de jurnalist ca fiind 'tare ca o piatra'. Dailysports noteaza ca Dragusin seamana cu fundasul olandez in privinta lejeritatii cu cara controleaza mingea si a pozitionarii foarte bune pe care o are in teren.

Englezii amintesc si de faptul ca Pirlo i-a acordat in acest sezon sansa de a juca la prima echipa alaturi de Bonucci sau Chiellini, dar si de faptul ca parintii lui Dragusin au facut sport de performanta, ceea ce poate reprezenta o sansa in plus ca tanarul fotbalist sa ajunga la un nivel inailt.

Dailysports aminteste si ca echipe importante din Europa precum Chelsea, PSG sau Atletico au incercat de-a lungul timpului sa il transfere pe Dragusin, insa fara succes.

In acest top mai sunt inclusi si fundasul central francez al lui RB Leipzig Ibrahima Konate, danezul Mohamed Daramy de la FC Copenhaga, Emile Smith Rowe de la Arsenal, Riqui Puig de la Barcelona, dar si Edouardo Camavinga de la Rennes, care a debutat deja in nationala mare a Frantei, reusind sa si inscrie.