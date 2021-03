EXCLUSIV | "Sunt obosit de cat am alergat dupa atacantii lor! Am scapat bine cu doar un gol primit!" Prima reactie a lui Chiriches dupa socul cu Germania

Vlad Chiriches a vorbit la finalul meciului cu Germania despre unitatea care a tinut Romania aproape de nemti in partida din calificarile Mondialului.

Capitanul Romaniei a avut un meci greu in fata vedetelor de zeci de milioane de euro ale lui Loew.

Chiriches asteapta ca 'tricolorii' sa continue drumul spre Qatar cu o victorie in Armenia.



"Am avut de suferit impotriva unei echipe foarte puternice, care are posesia. Pe alocuri, am avut si noi momente bune. Cu putina sansa, am fi putut sa scoatem un rezultat bun. Nu s-a putut. Trebuie sa continuam cu atitudinea din final. Era clar ca era un meci de acest tip. Trebuia sa alergam mult. Am avut in fata noastra campioni si a fost greu. E adevarat ca am avut mult de alergat, dar am avut o atitudine buna, zic eu. Stiam ca ne asteapta un meci greu,

Germania are in componenta numai jucatori mari. Joaca numai la echipe campioane, si ei sunt un grup puternic, chiar daca n-au avut in ultimii 2 ani evolutii extraordinare. Sunt obosit, am avut de alergat mult dupa atacantii lor. Cred ca am scapat bine cu doar un gol primit. Daca vom continua cu atitudinea cu care am terminat acest joc, cu daruirea si unitatea din acest joc, putem sa castigam restul jocurilor.

E obiectivul nostru sa terminam grupa sus, pe 2. Am fi vrut mai mult azi, dar Germania e favorita si speram sa terminam pe 2. Am reusit sa avem momente bune de joc. Sper sa-i incurcam la tineret. As vrea ca baietii sa faca un meci bun si sa mergem mai departe", a spus Chiriches la PRO TV.