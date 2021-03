EXCLUSIV | EROUL Nita a inceput sa planga dupa Romania - Germania! Momente impresionante in direct: "Doar ea m-a incurajat, atat!"

Romania a pierdut in al doilea meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Serge Gnabry a inscris singurul gol al meciului, insa nemtii au asaltat poarta lui Florin Nita, care a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei.

Nita, care a gafat in meciul cu Macedonia, a avut interventii incredibile in fata starurilor Germaniei, reusind sa mentina diferenta de un gol.

La final, portarul a izbucnit in lacrimi in momentul in care a fost intrebat de familie si sustinerea pe care a primit-o.

"Am avut mult de munca, dar nu doar eu, si echipa. Am facut un meci bun, s-a depus un efort destul de mare. Trebuie sa am voce, asta mi-e meseria, cred ca asa trebuie sa fac la fiecare meci, asta este obiectivul meu.

Am venit dupa o victorie, ne asteptam sa facem un meci bun, am facut un meci bun, dar din pacate, nu tot timpul castigi. Am jucat in fata unui colos, o echipa buna.

Trebuie sa ii felicitam pe nemti, au o echipa destul de buna. Intai trebuie sa ii felicitam pe jucatorii nostri, asta e cel mai important. Meciul urmator e cel mai important, sper sa facem o figura frumoasa si sa plecam de acasa cu cele 3 puncte.

Armenia este o echipa destul de buna, artagoasa, stim ce meci ne asteapta, cu siguranta baietii vor fi montati si sunt sigur ca plecam cu cele 3 puncte.

Ma simt cum m-am simtit si pana acum, nimic special. Sunt un om normal si imi vad de treaba mea. Cel mai mult m-a incurajat sotia, atat.

Trebuie sa ii multumim lui Tatarusanu pentru tot ce a facut in cariera la nationala si ii dorim succes pe aceasta cale si la cat mai multe meciuri pe viitor la echipa de club. Tin legatura cu el, vorbim prin mesaje cand are timp.

Avem nevoie de locul doi macar, daca nu trei. Trebuie sa ne vedem obiectivul nostru, nu ne intereseaza alte echipe", a spus Florin Nita la finalul meciului.