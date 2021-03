Un fost dinamovist il lauda pe selectionerul U21: "Mutu are mare parte din meritul pentru egalul cu Olanda. Devine un antrenor foarte bun"

Antrenorul nationalei de tineret este apreciat pentru modul in care a pregatit partida cu Olanda, considerata cea mai grea din grupa de la Euro 2021.

Romania si Olanda au remizat, scor 1-1, in meciul disputat la Budapesta, in Grupa A a Campionatului European U21. Adversarii au deschis scorul prin Schuurs (16), iar "tricolorii mici" au egalat prin Ciobanu (20). Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, il lauda pe selectionerul Adrian Mutu pentru cum a gandit formula de start, stilul de joc, modul in care Romania U21 si-a dominat in multe momente tactic adversarul si si-a creat ocazii de gol.

"Mi-a placut foarte mult cum a jucat tineretul. A fost super! E un rezultat foarte bun, pentru ca Olanda e o echipa in forma, a marcat multe goluri in calificari si are jucatori foarte buni. Daca eram un pic mai atenti, puteam chiar sa castigam meciul, la ce ocazii am avut. Ei au fost cu posesia, cu impresia artistica, dar ocaziile mai clare le-am avut noi. Olanda e echipa grea, are in componentata jucatori excelenti, de care vom mai auzi in fotbalul mare.

Mutu a fost foarte inspirat, cred ca are un merit mare pentru acest rezultat bun. Usor-usor se pare ca Mutu devine un antrenor foarte bun. Cred ca am scapat de cel mai greu meci din aceasta grupa. Nu cred ca Ungaria poate sa fie un adversar mai periculos decat Olanda, la cum a aratat in meciul cu Germania. Iar nemtii au invins cu 3-0, dar in fata unui adversar modest. Daca batem Ungaria, in urmatoarea partida, ne concentram apoi pe Germania. E greu sa batem Germania, va fi un alt meci greu, dar un egal e la indemana, iar calificarea se joaca.

E o noua generatie buna, cred ca avem viitor. Din jucatorii care au jucat la Euro 2019, cred ca au facut deja saltul la nationala mare vreo 10 jucatori. Astept, peste doi ani, sa fie promovati cativa si din actuala echipa U21. Se schimba generatiile in bine. E pacat ca aceste meciuri din Ungaria se joaca fara spectatori. Noi am avut un avantaj mare in Italia, in 2019. Cred ca au fost mii de romani pe stadion, care au incurajat nationala de tineret. A fost probabil cel mai frumos public la meciuri de U21 din istorie. Avem comunitate mare de romani in Italia, dar si in Ungaria se ajungea usor, cred ca jucam cu stadionul plin. E o mare pierdere, dar vad ca jucatorii lui Mutu s-au obisnuit sa joace si fara spectatori", a declarat Munteanu pentru Sport.ro.