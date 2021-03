"Nu am fost departe! Ne-a lipsit putin ca sa scoatem un rezultat bun!" Keseru este increzator in sansele de calificare la Mondial dupa meciul cu Germania

Romania a fost invinsa de Germania pe Arena Nationala cu scorul de 1-0 in preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Claudiu Keseru a fost titular si a fost schimbat in minutul 65 cu George Puscas. La conferinta de presa de dupa meci atacantul lui Ludogorets a spus ca in teren nu s-a simtit o diferenta mare intre Germania si Romania si ca are incredere ca nationala lui Radoi se poate califica la Mondial.

"Ne-am dorit sa reusim sa compensam o anumita diferenta de valoare prin daruire, printr-un efort mai mare, prin determinare si am reusit sa o facem. Pacat ca acele eforturi in plus pe care le-am facut ne-au facut sa ne pierdem putin luciditatea cand am avut ocazii sa inscriem.

Cred ca se va face o analiza dupa acest meci. Noi abordam fiecare meci la victorie. Incercam sa ne impunem, sa atacam, sa aratam o imagine seducatoare a echipei Romaniei. Cred ca in ciuda faptului ca am pierdut in seara asta s-a vazut o fata interesanta, o fata promitatoare.

Cred ca nu a fost un meci dupa care sa nu fiu criticat de catre cineva de cand am debutat la echipa nationala. Nu ma deranjeaza criticile, sunt obisnuit cu ele. La fiecare meci dau absolut tot ce am din punct de vedere fizic, tehnic, tactic, mental. Daca nu e suficient pentru unii mai departe nu pot sa raspund.

Sentimentul la nivelul gazonului a fost ca nu suntem departe. Nu eram departe de un rezultat. Se simtea in anumite momente, daca accelerau erau foarte periculosi. Dar nu am fost departe. Pacat ca ne-a lipsit ceva ca sa scoatem un rezultat bun.

Ne luptam cu toata lumea, important e sa fim noi acolo. In momentul acesta sunt convins ca putem termina pe acel loc. Nu inseamna ca daca am pierdut 1-0 gata s-a instalat panica. Avem un drum, avem principiile noastre, credem in ele, continuam. Este o atmosfera foarte buna, atitudine foarte buna din partea tuturor jucatorilor si asta ne da incredere tuturor. Daca n-as crede in calificare nu ar mai trebui sa mai vin", a spus Keseru la conferinta de presa de dupa meci.