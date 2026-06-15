Momentele care nu se văd. Campionul României, lovit de un adversar: ”Mi-a dat cu genunchiul în coaste, am mers la spital”

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În cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu l-a avut invitat pe Vlad Georgescu, unul dintre cei mai valoroși poloiști din România. În vârstă de 27 de ani, Vlad a devenit recent campion cu Steaua în Superliga României și e unul dintre pilonii reprezentativei de polo, care a fost prezentă și la Jocurile Olimpice de la Paris.

Georgescu a vorbit și despre ce nu vede publicul larg la un meci de polo. Ce au învățat tricolorii din meciurile cu echipele puternice ale lumii, dar și anumite aspecte care se întâmplă între jucători în timpul meciurilor.

Vlad Georgescu, unul dintre cei mai valoroși poloiști români, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Practicant al unui sport dur, Vlad Georgescu nu a fost lipsit de episoade în care a intrat în altercații cu adversarii, iar în emisiunea Poveștile Sport.ro a rememorat un moment care l-a făcut să ajungă la spital, crezând că are chiar o fisură la coaste.

Aflat într-un cantonament în Georgia cu echipa națională a României, pentru disputarea a două meciuri amicale cu selecționata georgiană, Georgescu a intrat într-o dispută cu un adversar în timpul primului joc programat, care l-a lovit cu genunchiul în coaste. Poloistul român și-a amintit că era îngrijorat, câteva zile mai apoi nemaiputând să se ridice din pat decât foarte greu, dar a primit asigurările medicilor că este doar o durere din cauza loviturii în sine.

De la durere la succes. Momentele nevăzute ale unui campion de polo

”Eram în cantonament în Georgia... nu pot să uit niciodată, a fost dureros momentul. Jucam meciuri amicale cu ei și mă ciondănisem cu cineva de la ei din echipă. M-am ținut de față, mi-am dat seama că urma să mă lovească, dar mi-a dat un genunchi direct în coaste. Nu mi-a fisurat coastele, dar mi-a făcut o contuzie destul de serioasă.

Am fost la spital, mi-au spus acolo că nu e de speriat, doar că o lună și jumătate nu mai puteam să respir.

Am mai avut meciuri după (n.r. – cu adversarul care l-a lovit). Am jucat chiar și meciul următor de la acea vreme, pentru că nu am resimțit durerea atât de tare a doua zi. A treia zi era crunt, nu puteam să mă mai dau jos din pat.

(N.r. – Există instinctul de a vrea să lovești înapoi?) Da, dar nu prea e indicat. Arbitrul poate să vadă a doua lovitură. Poate nu o vede pe prima, dar pe a doua o vede. Observă că s-a întâmplat ceva prima oară în acea zonă, nu își dă seama cine a lovit, dar apoi îl vede pe cel care ripostează”, a rememorat momentul Vlad Georgescu, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

VIDEO EXCLUSIV Vlad Georgescu la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)