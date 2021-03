"Am scos un rezultat foarte bun! Nu ii subestimam pe unguri!" Radu Dragusin, despre egalul cu Tarile de Jos si despre convocarea la nationala U21

Romania U21 a remizat cu reprezentativa Tarilor de Jos, scor 1-1, in startul Campionatului European 2021.

Astazi, Radu Dragusin a comentat prima partida din grupele Euro U21 si a vorbit despre faptul ca nu a fost trimis pe teren de Adrian Mutu. Pustiul de doar 19 ani legitimat la Juventus a prefatat si meciul cu Ungaria, de pe 27 martie, si a punctat si ce inseamna pentru el convocarea la echipa nationala.

"Mister face alegerile care sunt necesare pentru a duce echipa spre rezultate cat mai bune. Eram increzatori de la bun inceput. Faptul ca am luat gol nu a fost o sperietura, bine ca am dat gol repede si am reinceput meciul de la egal.

Ma bucura faptul ca multi oameni cred in mine, ma sustin si sunt alaturi de mine. Acest lucru imi da o motivatie in plus sa fiu cat mai bun si sa ma dezvolt in continuare.

Nu subestimam niciun adversar inaintea meciului. Trebuie sa pregatim toate meciurile la fel si sa dam totul pe teren. Parerea mea este ca per total este un rezultat corect. Olandezii au avut posesia si au dominat jocul, dar noi am avut ocaziile mai mari. Ciobi a dat totul pe teren si datorita lui si echipei am scos un rezultat foarte bun.

Sunt mereu bucuros cand sunt chemat la echipa nationala. Am fost mandru si abia asteptam sa vin la lot", a declarat Radu Dragusin.

In urmatorul meci de la Europeanul de tineret, Romania U21 va infrunta Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.