Fosta campioană a României a ajuns la un acord Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, care va plăti trei milioane de euro în schimbul mijlcașului, o sumă mult mai mică față cât a cerut Gigi Becali inițial.

Finanțatorul FCSB-ului îi fixase lui Olaru o clauză de reziliere de cinci milioane de euro, dar acesta și-a manifestat intenția de a pleca în străinătate, motiv pentru care Becali a scăzut prețul.

Darius Olaru se transferă la Union Saint-Gilloise

După ce Union Saint-Gilloise a trimis, inițial, o ofertă de 2,3 milioane de euro, cele două părți au bătut palma pentru suma de trei milioane, astfel că Olaru este așteptat luni la vizita medicală pentru a semna cu noua sa echipă, scrie voetbalkrant.com.

Campioană în 2025, Union a pierdut titlul în fața celor de la Club Brugge, dar au câștigat Cupa Belgiei, astfel că vor evolua în preliminariile UEFA Champions League.

Mutarea ar putea produce și o situație inedită. Pe 5 iulie, Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda, iar Olaru ar putea evolua chiar împotriva fostei sale echipe.

Transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 600.000 de euro, mijlocașul a devenit unul dintre liderii formației bucureștene. În cei șase ani petrecuți la FCSB, a adunat 257 de meciuri, 63 de goluri și 45 de pase decisive.

Cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, Olaru lasă în urmă și un palmares important, cu două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe câștigate în tricoul roș-albastru.