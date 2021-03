EXCLUSIV | "Mutu a fost destept!" Ce a remarcat Mihai Stoichita in jocul nationalei de tineret! "S-au daruit cu totii, dar ne trebuie imaginatie in atac"

Romania U21 a remizat cu reprezentativa Tarilor de Jos in startul Campionatului European de tineret.

Mihai Stoichita a comentat evolutia "tricolorilor mici" si a vorbit despre aspectele care i-au placut in echipa trimisa pe teren de Adrian Mutu. Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal a amintit si de reusitele individuale ale unor fotbalisti pe care i-a remarcat.

"E un rezultat bun, pozitiv, putea sa fie mai bine, dar si mult mai rau. In prima repriza am avut cateva sclipiri, dar posesia le-a apartinut olandezilor chiar daca nu au avut mari ocazii de gol. Periculosi pentru ca au individualitati bune.

Mutu a fost destept, i-a trimis in centru si i-a obligat pe olandezi sa joace pe margini, sa trimita multe centrari care nu i-au pus probleme lui Vlad, si atunci am avut ocazia sa jucam mai bine in repriza a doua, iar catre sfarsitul jocului am avut ocazii mai clare decat ei si actiuni in careu.

Una peste alta, se pot spune lucruri bune despre meciul asta. Nu trebuie sa privim ca pe un semi-esec, avem in continuare sanse pentru calificare. Important e sa batem Ungaria si apoi facem calculele. Calculele se fac doar daca reusim sa batem Ungaria, pana atunci e ipotetic totul.

Ganea a facut un efort extraordinar si un joc foarte bun, a trebuit sa se lupte cu jucatori superiori fizic si a castigat foarte multe dueluri. Nu pot sa spun ca atacantii nu si-au facut datoria.

Morutan a dezechilibrat apararea adversa, a si obtinut faultul din care a inscris Ciobanu golul. Trebuie sa fim realisti cand vorbim de oamenii cu care am jucat. Fotbalisti care au o experienta vasta in domeniu...

S-au daruit cu totii, cu plusuri si minusuri, cu reusite si nereusite. Jocul de fotbal nu e o opera de arta. In afara de inteligenta tactica de care trebuie sa dam dovada in continuare, ne trebuie executii si imaginatie si inventivitate la faza de atac. Asa vad eu lucrurile, asta e logica fotbalului, dar sa vedem daca imi da dreptate meciul urmator", a declarat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, la Ora exacta in sport.