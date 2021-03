"Sa nu se inteleaga ca am facut asta!" Radoi a analizat meciul nationalei lui Mutu! "La cum au aratat, cred ca pot trece de grupe"

Echipa nationala de tineret a Romaniei participa in aceasta perioada la Campionatul European U21.

Dupa victoria nationalei mari din preliminariile Mondialului din 2022, Mirel Radoi a vorbit si despre echipa lui Adrian Mutu.

Selectionerul a comentat jocul "tricolorilor mici" cu reprezentativa Tarilor de Jos si a spus ca echipa a aratat ca are forta de a trece de grupele Euro 2021, desi este fara 4 dintre cei mai in forma tineri jucatori romani, care au fost convocati la nationala mare.

"Foarte intens am trait meciul, tin sa ii felicit pe toti pentru modul in care au abordat meciul, au stiut sa se sacrifice unul pentru celalalt. Imi pare rau pentru Adi ca s-a nimerit cu meciurile nationalei mari, sa nu uitam ca nationala de tineret joaca acum fara compartiment ofensiv.

I-am zis ca ar fi fost mai multi jucatori convocati la echipa mare de la tineret daca nu era acest Campionat European. Imi pare rau ca trece prin situatia asta, m-a inteles, ii multumesc, imi cer scuze fata de el ca a ramas fara acesti patru jucatori. Sa nu se inteleaga ca i-am luat ca sa nu repete performanta mea, nu sunt genul.

M-as bucura enorm ca el sa poata sa o faca. Ii stiu pe baieti, am lucrat un an cu ei, chiar in momentul de fata, cred ca pot face performanta, nu pun presiune pe ei, dar la modul in care au aratat, cred ca pot trece de grupe", a declarat Mirel Radoi la conferinta de presa de la finalul meciului dintre Romania si Macedonia de Nord.

In urmatoarea partida de la Europeanul de tineret, Romania U21 va infrunta Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Meciurile vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.