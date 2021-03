Romania U21, calificata in sferturile Europeanului de tineret in opinia olandezilor! "Au dezamagit din nou!" Ce au scris dupa egalul cu Germania U21

Nationala de tineret a Tarilor de Jos a remizat cu Germania U21 si este pe locul 3 in grupa A.

Jurnalistii olandezi s-au aratat dezamagit de jocul echipei lor si au declarat ca Romania U21 are sanse mai mari de calificare in sferturile de finala ale Campionatului European 2021.

Fostii fotbalisti Theo Janssen si Ibrahim Afellay au spus ca nationala lui Van de Looi nu pare capabila sa inscrie multe goluri in meciul cu Ungaria U21.

"Am vazut Ungaria contra Romaniei. Aceasta echipa este destul de buna in defensiva. Nu ofera prea multe oportunitati adversarei, iar Olanda a creat fix zero sanse", a spus Janssen, pentru NOS.

"Nu stiu ce sarcini le transmite antrenorul jucatorilor pe teren, dar nu vad deloc mâna lui. Nu vad aceasta echipa marcand multe goluri, indiferent de adversar. De fapt, nici macar nu-i vad castigand impotriva Ungariei in aceasta forma", a adaugat si Afellay.

Nici jurnalistii publicatiei Telegraaf nu au fost mai blanzi fara de jucatorii Tarilor de Jos.

"Echipa U21 a dezamagit din nou. Nu seamana din niciun punct de vedere cu echipa care a impresionat atat de mult in calificari. Singurul pericol real, in afara de gol, a venit de la Dani de Wit", au notat olandezii.

Meciurile decisive pentru calificarea in sferturile de finala ale Europeanului de tineret, Germania U21 - Romania U21 si Olanda U21 - Ungaria U21, sunt programate marti, de la ora 19:00.

Partida "tricolorilor mici" va fi transmisa in direct de TVR 1 si LIVE pe www.sport.ro.