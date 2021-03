EXCLUSIV | "Puteam mai mult cu o alta abordare a meciului!" Marica critica strategia lui Radoi la meciul cu Germania: "I-am chinuit pe Mihaila si pe Ianis!"

Romania a pierdut pe teren propriu cu Germania, scor 0-1, in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022.

Dupa meci, fostul international Ciprian Marica a analizat felul in care a abordat Mirel Radoi acest meci. El a spus ca selectionerul a jucat prea riscant si ca Mihaila si Hagi au fost irositi fiind pusi sa faca foarte mult faza defensiva.

De asemenea, Marica a criticat titularizarea lui Camora si a apreciat meciul facut de Cicaldau si de Puscas in partea secunda.

"Am avut o abordare curajoasa, dar si riscanta. Pana la urma terminam cu un regret ca am trecut pe langa un rezultat mare. Sa luam finalul jocului si sa fim realisti. Cine se uita si vede Romania 0-1 Germania... este un scor onorabil. Nu ne-am facut de ras, ba chiar am fost la mana noastra si am avut sanse pe final.

Nemtii parca au jucat un meci amical, destul de relaxati, si-au luat timp, au avut rabdare in constructie. Pana la urma s-a vazut ca Mario Camora nu a fost cea mai inspirata alegere a lui Mirel Radoi. Ma gandesc ca cea din a doua repriza ar fi trebuit sa fie alcatuirea primului 11. Era doar o schimbare, juca Tosca in partea stanga. A fost neinspirat pentru ca pe mingi libere nu iesi la offside. E o regula de baza. Am parut surprinsi la acea faza si in alte cateva ocazii acolo pe axul central.

Nu am contat prea mult in atac in prima repriza si nu am tinut de minge asa cum ne-am fi asteptat.

A fost o tactica riscanta. Nita si-a facut treaba excelent, altfel altele ar fi fost proportiile scorului. I-am chinuit atat pe Mihaila cat si pe Ianis sa faca atat de mult faza defensiva. La gol, daca nu acopera mijlocasul de pe partea respectiva atunci trebuie sa acopere zona unul dintre mijlocasii centrali sa il ajute pe Camora.

In prima repriza a fost de multe ori prins unu contra unu. Au fost cateva lucruri care au scartait, care nu au placut ochiului si am fi vazut acolo poate alte solutii.

Singura arma pe care o aveam era contraatacul. Nu avea rost sa-l chemam pe Mihaila si sa-l obosim. Trebuia sa-l lasam proaspat pe faza ofensiva. Singurul care a mai castigat dueluri cu ei a fost Puscas, iarasi Cicaldau a intrat foarte bine.

Puscas nu a mai jucat de mult. Ne lipseste un jucator de atac, de patrundere. Inca suntem in cautarea lui. Nici Man nu a intrat foarte bine.

Una peste alta jucatorii nostri ies bine dupa acest joc pentru ca scorul este unul decent, dar cred ca puteam mai mult cu o alta abordare a jocului", a spus Ciprian Marica la PRO TV dupa meci.