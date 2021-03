SURPRIZE pregatite de Radoi pentru SOCUL cu Germania! Patru schimbari in primul 11 fata de meciul cu Macedonia de Nord! Tosca il inlocuieste pe Burca, Hagi si Mihaila sunt TITULARI!

Romania intalneste Germania pe Arena Nationala in al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Mirel Radoi a facut 4 schimbari in primul 11 fata de victoria cu Macedonia de Nord. Nita este din nou titular in poarta, Tosca ii ia locul lui Burca in centrul defensivei alaturi de capitanul Chiriches. Desi la echipa de club evolueaza intr-un sistem cu 3 fundasi centrali, fostul jucator de la FCSB va fi nevoit sa joace de aceasta data intr-o aparare cu 4 jucatori.

Fotbalistul de la Gaziantep Gazisehir este recunoscut pentru faptul ca are probleme cand intalneste atacanti masivi, fiind foarte usor depasit.

Ovidiu Popescu este din nou titularizat in flancul drept al apararii dupa un meci solid, iar Mario Camora il va inlocui pe Nicusor Bancu pe pozitia de fundas stanga. In linia de mijloc Stanciu si Marin sunt din nou titulari dupa meciul bun cu Macedonia de Nord.

In ceea ce priveste, mijlocasii ofensivi, Mihaila ii ia locul colegului sau de la Parma in partea dreapta dupa ce a inscris primul sau gol la nationala. Florin Tanase, care a marcat de asemenea in premiera pentru prima reprezentativa, incepe din nou din primul minut, iar Ianis Hagi ii ia locul lui Florinel Coman, accidentat cu nord-macedonenii.

In atac, desi nu a avut nicio realizare joi seara, Keseru este titularizat din nou de Radoi, poate pentru experienta pe care o are la un nivel inalt.

