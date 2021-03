"In atac, Romania e cu totul alta echipa decat Islanda! Ne-au pus probleme!" Primele declaratii date de Low dupa Romania 0-1 Germania

Nationala Romaniei i-a dat emotii lui Joachim Low!

Selectionerul german recunoaste ca echipa lui a avut probleme la Bucuresti, dar spuen ca scorul ar fi trebuit sa fie mai mare in favoarea Germaniei daca jucatorii sai nu ar fi irosit sanse excelente.

"Romania, in ofensiva, are o cu totul alta forta, energie si capacitate tehnica decat Islanda. Romania ne-a pus ceva probleme, am excelat in recuperarea mingii. Am irosit sanse, puteam sa facem 2-0 destul de devreme, e un lucru la care trebuie sa lucram. Ne aflam pe un drum bun pentru calificare.

Mai trebuie sa lucram la sincronizare, trebuie sa se imbunatateasca. Romanii au presat sus, dar am reusit sa iesim coerent din defensiva, fara mingi lungi, un lucru bun, in mod evident. Va trebui sa vedem ce forte mai avem inaintea meciului cu Macedonia, sa vedem daca avem accidentati si sa evaluam situatia fiecarui jucator. Poate vor fi si schimbari in formula noastra", a spus Low la conferinta de presa.

