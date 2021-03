Romania - Germania, 21:45, LIVE pe www.sport.ro | Niciun zambet in fata lui Low! Germania, FORTA totala pe National Arena! Cum arata echipa probabila a lui Radoi

Romania - Germania, socul primaverii la Bucuresti, se vede live la PRO TV si pe www.sport.ro de la ora 21:45!

Radoi planuieste sa pastreze cheia ofensiva de la jocul cu Macedonia, insa in echipa de start ar putea sa apara cel putin 4 schimbari. Nemultumit de usurinta cu care s-au luat golurile in final, dar si de nesincronizarile din prima repriza, Mirel vrea sa faca 3 modificari in aparare.

Astfel, Camora e asteptat sa-i ia locul lui Bancu, Nedelcearu sa-l inlocuiasca pe Burca si Mogos pe Ovidiu Popescu, in ciuda faptului ca fotbalistul de la FCSB a fost printre remarcatii de joi seara.

La mijloc, ar putea intra Cicaldau pentru Tanase, retras pe banca dupa ce a fost al doilea varf cu Macedonia. In atac, exista posibilitatea ca Puscas sa joace din primul minut in locul lui Keseru.



11-le posibil al Romaniei: Nita - Mogos, Chiriches, Nedelcearu, Camora - Stanciu, Marin, Cicaldau - Man, Puscas, Mihaila

Germania nu pare venita sa se relaxeze nici macar o secunda la Bucuresti. La antrenamentul oficial, dupa ce Low a fluierat startul sedintei de pregatire, niciunul dintre fotbalisti n-a mai schitat macar un zambet.