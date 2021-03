EXCLUSIV | "Germania a tras de timp ca sa ramana cu scorul asta! Probabil vor fi critici si dupa acest meci" Prima reactie a lui Stanciu dupa meciul cu Germania

'Tricolorii' au pierdut meciul cu Germania de pe Arena Nationala, 0-1.

Singurul gol al meciului l-a inscris Serge Gnabry, insa nemtii au asaltat poarta lui Nita. Cu toate astea, Romania putea sa inscrie prin Mihaila, in prima repriza, dar si prin Puscas si Stanciu pe final.

La finalul meciului, Nicolae Stanciu a vorbit despre prestatia echipei, dezamagit de infrangere. Jucatorul Slaviei a declarat ca ca nemtii au cedat pe final si puteau fi invinsi.

"Stiam ca ne asteapta un meci greu, care ne va epuiza fizic, cred ca in repriza a doua am aratat mai bine si am avut si ocazii clare. Nu stiu daca am multumit pe toata lumea, e imposibil sa multumesti pe toti, nici noi nu suntem multumiti pentru ca am pierdut cu 1-0.

Din punctul meu de vedere, cum am spus si la inceput, sunt favoriti, sunt echipa cea mai puternica. Am reusit de multe ori sa jucam de la egal la egal cu ei, mai ales spre sfarsitul meciului, s-a vazut ca si ei au incercat sa traga de timp si sa ramana cu rezultatul acesta.

Cert este ca trebuie sa castigam celelalte meciuri din grupa, sa batem in Armenia. Am inteles ca au castigat. E obligatoriu pentru noi sa castigam, sa facem si noi sase puncte si dupa e destul timp sa ne gandim la meciurile din septembrie.

Nu simtim ca le-am depasit asteptarile, probabil vor fi critici si dupa acest meci, e normal, am pierdut, indiferent de echipa. Cert e ca am aratat altfel, sa zic, in ultimele 10 minute am incercat sa dam totul, sa facem un pressing super avansat, sa reusim sa egalam.

Din pacate nu am reusit, am avut ocazii, am avut si eu, am fost mai mult concentrat sa ii iau fata fundasului, pentru ca venise, dupa nu stiu daca am fost in unghi sau nu. Nu mi-a strigat nimeni, eram cu capul in pamant, concentrat sa iau fata jucatorului, ca sa am prim planul si nu am mai apucat sa ridic capul. Am incercat sa il surprind, sa dau pe scurt, imi pare rau, asta a fost una dintre ocaziile meciului, dar trebuie sa mergem inainte si sa ramanem cu ce a fost bun din meci si e obligatoriu sa castigam in Armenia.

La ce jucatori au si echipele pe unde joaca, era normal sa controleze meciul si sa aiba posesia mai buna. A fost un meci bun, Nita ne-a salvat de cateva ori, in repriza a doua am simtit ca se poate mai mult. Am avut si la 0-0 o ocazie prin Vali, nu se stie niciodata ce se intampla daca deschideam noi scorul.

Ne asteapta meciul din Armenia, sincer, in vestiar eram foarte suparati. Nu era atmosfera ca inainte, cand pierdeam cu Spania si ne gandeam ca e un lucru normal sa pierzi impotriva Spaniei sau a Germaniei. Am vazut pe absolut toata lumea ca era suparata si am simtit ca se poate mai mult", a spus Nicolae Stanciu la finalul meciuli.