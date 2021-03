"Au facut un efort extraordinar si au reusit sa puna probleme!" Cine sunt jucatorii remarcati de Ilie Dumitrescu dupa egalul de la Euro U21

Romania U21 a debutat cu o remiza la Campionatul European de tineret.

"Tricolorii mici" au terminat la egalitate cu Tarile de Jos, scor 1-1, golurile fiind reusite de Schuurs si Ciobanu.

Dupa meci, Ilie Dumitrescu a vorbit despre evolutia romanilor si a atras atentia asupra tacticii lui Adrian Mutu, care nu a putut conta pe multi jucatori importanti care au fost convocati la nationala de seniori de catre Radoi.

"Mi-a placut echipa din punct de vedere tactic, am jucat cu o echipa grea. Sa ne gandim si la Adrian Mutu, i-a avut pe Man, Mihaila, Coman, chiar si Ianis in ultimul meci, acum a reusit sa aiba o organizare foarte buna de joc si sa puna probleme.

Sa ne gandim si la adversar, au fost jucatori care au evoluat si in Champions League", a declarat Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Fostul mare international a dezvaluit si care au fost jucatorii care l-au impresionat si a remarcat faptul ca Romania a fost echipa mai periculoasa, Pascanu ratand o ocazie uriasa de gol in minutul 66.

"O repriza a doua foarte buna facuta de baietii nostri, au fost mai agresivi, au recuperat mai multe mingi. Am reglat si duelul aerian. Ocaziile importante ne-au apartinut.

Ar trebui remarcat Vlad, a facut o partida foarte buna. Si linia de fund, in afara greselii de la gol, Ciobotariu si Pascanu au jucat bine. Marin a acoperit bine, Olaru si Ciobanu au facut un efort extraordinar, au acoperit zonele bine.

Am pus probleme, pe final, cu putina sansa, puteam marca. Pascanu a avut cea mai mare ocazie, a luat fata adversarului, a dat chiar pe directia portarului, oriunde dadea, stanga, dreapta, era foarte greu de aparat", a spus Ilie Dumitrescu.

Romania U21 va infrunta in urmatorul meci Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.