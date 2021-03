"A aparat mai bine decat mine pe Wembley!" Complimentul SUPREM primit de Nita dupa paradele fantastice din meciul cu Germania 

Romania a fost invinsa de Germania, cu scorul de 0-1, in preliminariile Mondialului din 2022.

Cel mai bun jucator de pe teren a fost Florin Nita, portarul 'tricolorilor' care a avut 7 interventii de exceptie, contribuind semnificativ la stabilirea unui scor atat de strans.

Dupa meci, Vasile Iordache, eroul echipei nationale a Romaniei in 1981, pe Wembley, in meciul cu Anglia, l-a laudat pe Nita, despre care a spus ca a aparat mai bine decat a facut-o el in celebra partida din preliminariile Campionatului Mondial din 1982.

"Mi-au dat lacrimile cand am vazut ce a facut Nita! Mi-a adus aminte de tinerete, de meciurile mele, de partida cu Anglia. A aparat mai bine decat mine pe Wembley!

Am avut noroc, a scos 6 goluri ca si facute! Avem portar la echipa nationala! A crescut frumos. Bine ca a venit meciul asta ca sa isi demonstreze calitatile. Daca nu era Nita, ne curatam rau. E mare diferenta intre calitatile lor individuale si ale noastre.

Nici Tatarusanu nu cred ca reusea ce a facut Nita! Acum, sa speram ca vom reusi sa castigam in Armenia pentru ca avem nevoie de victorie", a declarat Vasile Iordache pentru GSP.

Pentru Romania urmeaza miercuri, de la ora 19:00, duelul cu Armenia, care va fi transmis IN DIRECT de PRO X si WWW.SPORT.RO.