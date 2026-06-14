Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei

După fundașul central Ibrahima Konate (liber de contract după despărțirea de Liverpool), fundașul dreapta Denzel Dumfries (20 de milioane de euro, clauza de reziliere de la Inter) și mijlocașul ofensiv Bernardo Silva (liber de contract după despărțirea de Manchester City), Real Madrid a rezolvat o nouă achiziție.

Real Madrid îl transferă pe Marc Cucurella

Real s-a înțeles și cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella (27 de ani). Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că există un acord între toate părțile implicate, iar fundașul stânga va face pasul pe "Bernabeu" după Cupa Mondială, acolo unde reprezintă Spania.

Marc Cucurella ar fi un jucător cerut chiar de noul antrenor al lui Real Madrid, Jose Mourinho. Portughezul a semnat recent un contract pe trei sezoane cu formația blanco pe care a mai pregătit-o în intervalul 2010-2013.