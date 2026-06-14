Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei

Real Madrid a mai rezolvat un transfer stelar! Acord cu fostul jucător al Barcelonei La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a început în forță campania de transferuri din această vară, iar Florentino Perez a rezolvat deja mai multe mutări pentru sezonul următor.

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Real MadridMarc CucurellaChelseaBarcelona
Din articol

După fundașul central Ibrahima Konate (liber de contract după despărțirea de Liverpool), fundașul dreapta Denzel Dumfries (20 de milioane de euro, clauza de reziliere de la Inter) și mijlocașul ofensiv Bernardo Silva (liber de contract după despărțirea de Manchester City), Real Madrid a rezolvat o nouă achiziție.

Real Madrid îl transferă pe Marc Cucurella

Real s-a înțeles și cu Chelsea pentru transferul lui Marc Cucurella (27 de ani). Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că există un acord între toate părțile implicate, iar fundașul stânga va face pasul pe "Bernabeu" după Cupa Mondială, acolo unde reprezintă Spania.

Marc Cucurella ar fi un jucător cerut chiar de noul antrenor al lui Real Madrid, Jose Mourinho. Portughezul a semnat recent un contract pe trei sezoane cu formația blanco pe care a mai pregătit-o în intervalul 2010-2013.

  • Marc cucurella 1
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Cucurella, campion european cu Spania în 2024, s-a format în academia Barcelonei, însă a jucat într-o singură partidă oficială a primei echipe. Fundașul stânga s-a despărțit definitiv de catalani în 2020, când a fost vândut la Getafe pentru aproape 12 milioane de euro.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.

  • 163 de meciuri a strâns Cucurella în tricoul lui Chelsea. A marcat 9 goluri, a oferit 13 pase decisive și a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.
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