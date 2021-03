Andrei Ciobanu si Radu Boboc, in fata unei mari provocari! :) Cat de bine isi cunosc colegii de la nationala U21 

Cei doi au fost titulari in prima partida de la EURO U21, contra Tarilor de Jos, incheiata 1-1.

Fotbalistii de la Viitorul au fost luati la intrebari de FRF TV, in cadrul unui concurs care se numeste "ghiceste-ti colegul". Dupa un inceput echilibrat, in care cei doi tineri au ghicit fiecare cate un coechipier, la a 3-a varianta, in care trebuiau sa ghiceasca care coleg a jucat la mai multe echipe din Italia, niciunul nu a stiut sa raspunda, amandoi mergand pe varianta Marius Marin, dar raspunsul corect era Raul Oprut.

Intr-un final, 'eroul' micilor tricolori de la prima partida, Ciobanu, l-a invins pe Boboc, 3-1, dupa ce a ghicit o intrebare la care raspunsul era chiar fundasul de banca al constantenilor, iar acesta nu a stiut sa spuna ca era vorba de el.

Pentru Romania U21 urmeaza al doilea meci din grupa, sambata, contra Ungariei U21, tara gazda, dupa care ultima partida din aceasta faza a competiei, marti, contra Germaniei. Nemtii i-au invins pe vecinii nostrii in meciul de debut, 3-0, si pornesc ca mari favoriti in castigarea grupei.