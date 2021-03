"Stie ce ii e util echipei in fiecare moment, dar e un antrenor care schimba greu!" Stoichita sare in apararea lui Mutu dupa victoria de la Euro U21

Romania U21 este neinvinsa la Europeanul de tineret dupa victoria cu Ungaria U21, scor 2-1.

Adrian Mutu a fost acuzat de Gabi Balint ca nu face schimbari mai repede in echipa pentru ca nu are incredere in jucatorii pe care i-a convocat, alegand sa-i tina pe banca de rezerve.

Dupa meci, Mihai Stoichita i-a sarit in aparare selectionerului. Directorul tehnica al FRF a explicat de ce Mutu este un antrenor care nu face schimbari repede.

"Sunt fericit, ma bucur ca copiii astia demonstreaza. Am zbierat pentru ca e normal, mai ragusesti, e frig, au nevoie de sustinere, de curaj. Ai nevoie de rabdare, stim foarte bine ce inseamna superioritatea, sa schimbam liniile. Ne-am calificat la un European consecutiv, ne demonstram ca avem inca o generatie buna. Olanda nu a putut sa ne bata, puteam noi sa ii batem mai clar.

Mutu schimba greu, sa stii, e un antrenor care schimba greu, dar motivele sunt varii. El lucreaza zi de zi cu echipa, el crede si vede ce e util in acel moment al jocului. Eu niciodata nu o sa imi contrazic antrenorii din postura in care sunt", a declarat Mihai Stoichita la Digi Sport.

Pentru echipa nationala de tineret a Romaniei urmeaza marti, 30 martie, de la ora 19:00, duelul cu Germania. Meciul va fi transmis in direct de TVR 1 si LIVE pe www.sport.ro.