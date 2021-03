EXCLUSIV | Radoi, infuriat de copiii de mingi dupa meciul cu Germania: "Sa terminam cu mentalitatea asta. Ce facem, ascundem mingea?!" :)) Declaratii tari despre meci: "Poate ca asta nu s-a vazut la TV"

Radoi a facut o analiza fidela a realitatii din teren dupa Romania 0-1 Germania.

Selectionerul e suparat pe modul in care Romania s-a aparat la faza golului. Radoi a fost impresionat de adversarii pe care i-a avut in fata. A fost deranjat de atitudinea unui copil de mingi care n-a dat drumul jocului la timp in final, cand Romania spera la un egal.

Ce a spus Radoi la PRO TV, dupa meci:

"Mi-e greu sa explic concret ce simt, ma incearca sentimente diferite. Imi pare rau pentru golul pe care l-am primit, a fost o faza simpla, trebuia s-o jucam altfel. Ma bucur ca am avut atitudine, am incercat sa jucam de la egal la egal cu Germania. Atat am putut, chiar daca am avut cateva situatii spre final. Va trebui sa ne intoarcem cu o victorie din Armenia.

S-a vazut la intensitatea paselor cu ce usurinta jucau nemtii, poate la TV nu s-a vazut asa de bine. Ne-a uimit cu cata usurinta pasau, cum jucau intre linii. Au valoare. Ne facem analiza, toate deciziile sunt analizate, avem multe de corectat. Suntem vinovati noi, cei din staff, nu voi da vina pe jucatori niciodata.



Vreau ca balonul sa circule cat mai repede indiferent de scor. Le-am ascuns mingea de parca noi am fi condus. Nu-mi plac lucrurile astea. Nici daca noi conduceam nu voiam sa facem asa, cred ca ar trebui sa renuntam la aceasta mentalitate daca vrem sa facem ceva.

Armenia este o echipa mai unita si are alta determinare, alt spirit cand nu-l are pe Mkhitarian. Organizarea defensiva e foarte buna, am vazut 8 partide si o s-o vedem si pe cea cu Islanda. Echipa este foarte agresiva. Sper sa recuperam jucatorii cat mai repede dupa atata energie risipita fara sa obtinem macar un egal."