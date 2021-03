OPINIE | Gabriel Chirea, dupa al doilea meci din preliminariile CM 2022: "10 lucruri remarcate in meciul cu Germania"

Am pierdut la limita cu Germania, dar diferenta a fost mult mai mare decat lasa sa se vada scorul final. Inca o data, putem repeta motto-ul fotbalului romanesc "cu putin noroc, puteam sa egalam sau chiar sa invingem".

1. Statistica spune mult mai multe decat analiza ochiometrica a partidei. Germania a avut 19 ocazii de poarta si 9 suturi pe poarta, fata de cele 9 ocazii ale Romaniei si de cele 2 suturi pe poarta. Posesia a fost aproape dubla in favoarea echipei lui Joachim Low (64% - 36%), iar oaspetii ne-au fost superiori si la cornere (6-3), offside-uri (5-2), pase incercate (707-360) si pase reusite (624-278). Germania a lasat impresia ca poate avea o ocazie de gol de fiecare data cand jucatorii sai se hotarasc sa acceleze un pic jocul. Cu golul lui Gnabry (17), venit dupa o pozitie la limita offside-ului, si cu ocaziile noastre de gol in minutele 87, 89, 90, revenim la vechea mahnire "au fost mai buni, dar, cu putin noroc, pe final puteam chiar sa ii egalam sau sa ii invingem".

2. Daca la meciul cu Macedonia de Nord a avut cateva ezitari si a facut o greseala mare ce putea sa duca la marcarea unui gol, atunci cand a luat in brate, in propriul careu, mingea pasata de Stanciu, Nita a aratat, in partida cu Germania, ca are valoare sa fie urmatorul titular al echipei nationale, dupa ce Tatarusanu, Pantilimon si Lung jr. si-au anuntat retragerea. Goalkeeperul de la Sparta Praga a avut 5-6 interventii excelente si impresia buna a fost confirmata si de Manuel Neuer, care a laudat evolutia adversarului sau, la finalul meciului. Inspiratia lui Nita a limitat proportiile scorului si a dat incredere echipei ca ne putem mentine in plasa adversarilor pe tabela.

3. Primul "11" ales de Mirel Radoi ar fi fost, probabil, mai potrivit pentru intalnirile cu Macedonia de Nord si Armenia, unde avem certitudinea ca ne putem domina adversarul si ca putem avea un joc de posesie. Cu Germania, intr-un meci de uzura, in care se stia ca nu vom avea mingea in 60-70% din timp si ca va fi nevoie sa alergam nebuneste pentru recuperare, "mingicarii" Hagi, Mihaila, Man, Tanase, Marin si Stanciu s-au epuizat, incercand sa se descurce onorabil in duelurile unu la unu cu mult mai atleticii jucatori germani. Anghel Iordanescu si Victor Piturca sunt considerati cei mai buni selectioneri romani din ultimii 30 de ani si pentru ca au stiut sa isi aleaga luptele si s-au adaptat pentru ele. Cum se spune, nu s-au dus cu briceagul la o lupta cu pistoale, iar Radoi poate invata de la ei cand sa joace ofensiv si spectaculos si cand sa joace la rezultat. Romania '94, poate cea mai buna echipa a noastra, ramane, in ciudata amintirilor tot mai blurate, o echipa defensiva, care se apara cu 5 fundasi, si prefera contraatacul, fiind dominata de aproape toate adversarele de la Mondialul american, dar avea jucatori combativi si de travaliu, care puneau in evidenta talentul din lot.

4. Pentru Germania, deplasarea in Romania a fost una de uzura, in care delegatia a ezitat sa iasa din hotel pentru antrenamentul oficial si lui Low i-au lipsit Kroos, Sule, Brandt, Draxler, Schulz sau Kehrer. Pentru jucatori, care au programate 70-80 de meciuri puternice pe sezon, o partida cu Romania nu reprezinta un moment important al stagiunii, iar echipa incearca sa obtina cat mai multe cu cat mai putina energie consumata. In rarele momente in care nemtii au ales sa se implice, intalnirea a parut un meci intre o echipa de seniori si una de juniori, cu viteze de joc si valori diferite. Emre Can si Lukas Klostermann, inchizator si fundas central de meserie, au fost folositi pe flancurile apararii si au anihilat noile "perle" ale nationalei Romaniei, care produsesera panica in apararea Macedoniei de Nord, cu doar cateva zile inainte.

5. In cazul lui Chiriches se poate aplica o poveste pe care ne-a spus-o primul meu antrenor, un atacant batran care evoluase la Unirea Tricolor, in anii '40. Avusese coleg un fundas central, care fusese transferat la Venus. "Era cel mai bun fundas central pe care l-am vazut vreodata. Era puternic, tehnic si nu aveai nicio sansa in duelurile unu la unu, parca iti citea gandurile. Dar, o data sau de doua ori in fiecare meci, cand venea o minge lunga pe el, dadea pe langa ea si puteai scapa singur cu portarul. Il stiam si asteptam momentele lui de slabiciune", ne povestea antrenorul. Aceasta e si situatia lui Chiriches, un fundas foarte bun, care, in fiecare meci, are una-doua pase gresite date adversarilor. Din pacate, acestea devin un tipar si nu mai par o intamplare.

6. "Cine nu are batrani, sa-si naturalizeze!", a transmis grupul de ultrasi "Uniti Sub Tricolor", inaintea meciului, protestand din nou la adresa FRF, care l-a naturalizat pe portughezul Camora. "Pe langa lipsa de logica si rationalitate in a introduce straini intr-o echipa nationala, e scandalos de-a dreptul faptul ca Mario Camora reprezinta cel mai batran jucator din intregul lot, cu o varsta mai inaintata decat orice alt jucator roman selectionat. Este greu de conceput si inteles acest lucru, cand multi din jucatorii romani ajung sa fie ignorati sub pretextul varstei, un fotbalist strain primeste un asemenea tratament preferential, chiar in contextul in care in ultimele meciuri la echipe de club a demonstrat o forma precara, cu gafe repetate prin care si-a ingropat echipa. Din pacate, aceasta a fost si soarta nationalei la meciul sau de debut, cel mai important din ultimii ani pentru tricolori, barajul din Islanda", scrie in comunicatul acestora. Intr-adevar, la aproape 34 de ani si 5 luni, Camora a fost cel mai batran jucator din lot la aceasta actiune a nationalei si a avut o evolutie modesta cu Germania. In conditiile in care el a fost naturalizat, considerandu-se ca e cel mai bun fundas stanga avut la dispozitie, nu se observa inca diferenta intre evolutiile sale si cele ale lui Nicusor Bancu, Alin Tosca sau Florin Stefan. Naturalizarea sa pare, asa cum semnaleaza suporterii nationalei, una cauzata mai degraba de corectitudine politica si diversitate, nu de cauze sportive.

7. Remarcatii dupa infrangerea cu Germania sunt Nita, Burca, Tosca, Marin, Stanciu si Chiriches. Nita a aparat excelent, fiind probabil cel mai bun om al "tricolorilor". Burca a venit bine de banca si, in ciuda alurii sale de rugbist pilier, s-a descurcat onorabil in duelurile directe cu rapizii jucatori germani, aratand o agilitate nebanuita pentru gabaritul sau. El l-a dislocat pe Tosca in pozitia de fundas stanga, unde l-a inclocuit pe Camora, iar fundasul lui Gaziantep a demonstrat prin joc care este postul sau de baza, inchizand un culoar lasat liber de titularizarea capitanului lui CFR Cluj. Marin si Stanciu nu au stralucit la constructie la fel de mult ca in meciul cu Macedonia de Nord, dar au facut un efort fantastic, iar aparitia jucatorului Slaviei la finalizare, in minutul 90, dupa ce isi daduse kilometrajul peste cap in curse de recuperare, arata ca nu vine la lot doar ca sa se odihneasca. In sfarsit, Chiriches s-a remarcat pentru ca a facut un meci decent, dar, mai ales, pentru ca nu s-a accidentat. Dupa ce s-a tinut de umar, in urma unei aterizari dureroase pe bratul intins, intr-un duel cu un adversar, capitanul a continuat partida, fiind integralist in doua meciuri consecutive, lucru devenit neobisnuit pentru Chiriches, in ultima vreme.

8. "Cred ca am scapat bine doar cu un gol primit", a spus capitanul Vlad Chiriches la finalul meciului cu Germania. Departe de a o considera o declaratie ce arata modestia echipei noastre, trebuie salutat realismul ei. Intr-adevar, sa iti stii nivelul este o dovada de inteligenta si trebuie apreciat ca am scapat bine in fata unui adversar, care nu doar se va califica la Mondialul din Qatar, ci va avea ca obiectiv castigarea trofeului. Daca comparam meciurile Germaniei cu Islanda si cu Romania, "tricolorii" ies si mai bine. Islandezii, care ne-au invins in semifinala barajului de calificare la Euro 2020, au pierdut cu 3-0 si si au avut o posesie inferioara noua, chiar Gnabry declarand la finalul meciului ca "Romania a jucat bine azi, a fost echipa care a incercat sa joace mai mult fotbal decat a incercat Islanda cu noi". Cu o infrangere la limita cu Germania, care nu ne dezechilibreaza golaverajul, plus victorii cu Macedonia de Nord (3-2) si Armenia, in meciul urmator, echipa lui Mirel Radoi isi depune candidatura serios pentru ocuparea pozitiei secunde in grupa, mai ales ca Islanda, considerata principala contracandidata la pozitia secunda, a pierdut si in deplasarea din Armenia (0-2).

9. Trebuie recunoscut ca Radoi are un curaj tineresc si a adus un aer nou la echipa nationala. Dar, legat strict de aceste ultime doua meciuri, i se poate reprosa convocarea lui Florinel Coman in detrimentul lui Mitrita sau Baluta, doi jucatori aflati intr-o forma fizica mai buna, nefolosirea lui Cretu si retragerea lui Stanciu pe pozitia de inchizator, doar pentru a le face loc in spatele varfului altor jucatori, neadaptarea lui Camora si neomogenizarea relatiilor dintre cele doua generatii aflate acum in lot. Pe buzele lui Keseru, filmat in timp ce statea in tribuna si vorbea cu un om din staff, dupa inlocuirea cu Puscas, s-a putut citi "Ce pot sa fac mai mult daca nu imi dau pase?". Intr-adevar, Keseru a alergat mult in gol la aceste doua meciuri, in conditiile in care mai tinerii sai colegi de atac i-au aratat prea putin respect si au preferat sa suteze din toate pozitiile decat sa ii paseze lui. E posibil ca asupra lui Radoi, ca si a selectionerilor de dinaintea lui, sa existe o constrangerea exercitata de patroni, impresari, presa, antrenori, parinti, conducatori federali sau alti oameni de fotbal in privinta jucatorilor convocati, dar nu trebuie sa uite ca el raspunde pentru rezultate si pentru impresia generala in privinta evolutiilor nationalei, iar aceasta e ca unii jucatori inca evolueaza pentru cota de transfer si nu se sacrifica pentru binele general.

10. Daca la meciul cu Armenia vom folosi din nou sistemul de joc 4-2-3-1, pentru a nu abramburi tactica, Radoi trebuie sa aiba in vedere schimbarea sa, in viitorul mediu. Aceasta asezare functioneaza decent in cazul meciurilor cu echipe mai slab cotate, dar da rateuri serioase in intalnirile cu adversari mai puternici, in conditiile in care cei doi inchizatori sunt jucatori ofensivi si atacantul folosit nu este servit corespunzator de colegii din atac. Radoi are la dispozitie amicalele cu Georgia (2 iunie) si Anglia (6 iunie), pentru a mai ameliora din carentele rezultate din actuala actiune a nationalei, inainte sa jucam din nou in preliminariile CM 2022, cu Islanda (2 septembrie), Liechtenstein (5 septembrie) si Macedonia de Nord (8 septembrie).