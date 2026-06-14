Finanțatorul echipei nu vrea să mai repete acest sezon, în care FCSB a ratat play-off-ul în premieră. Este convins că se va bate din nou la titlu, iar pentru asta nu pierde vremea în perioada de mercato. Anderson Ceara de la Csikszereda a semnat deja cu fosta campioană.

Printre noutățile din lotul FCSB-ului se va număra și Ricardo Pădurariu (19 ani), fundașul stânga pe care echipa lui Becali l-a împrumutat în sezonul precedent la Corvinul Hunedoara, cu care a promovat în Superligă.

Florin Maxim: ”Pădurariu? Îl văd titular la FCSB acum”

Evoluțiile sale tot mai bune i-au adus și o cotă de piață de 550.000 de euro, impresionantă pentru un jucător de ligă secundă, iar din sezonul următor va juca la FCSB. Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul, crede că Pădurariu poate fi titular sub comanda lui Marius Baciu în noul sezon.

„Îl poți compara cu Rațiu, foarte ofensiv, cu carențe defensive. În raport unu contra unu scoate jucător din joc. Cred că pe jocul pozițional al FCSB-ului va fi foarte bun. Eu îl văd titular la FCSB acum. E fundaș lateral de echipă mare. Mi-a început campionatul cu probleme mari defensive.

Am lucrat, s-a adaptat și nu a mai făcut problemele de poziționare, cu mingile în spatele lui. Era la limită cu greutatea, nu mânca pește, legume, dar s-a educat, a înțeles și acum e foarte bine. E un copil de care FCSB trebuie să aibă grijă. Nu am niciun interes să vorbesc așa despre el. Nu e al nostru, doar l-am avut un an”, a spus Maxim, potrivit Golazo.ro.

Mihai Stoica: ”Pădurariu ar putea fi important”

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit recent despre Pădurariu, care va fi o soluție bună pentru regula U21 în lotul fostei campioane.

„Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe la el. Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, care să joace și în dreapta, și în stânga”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.