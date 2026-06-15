VIDEO EXCLUSIV Gală fără precedent! UFC Freedom 250 a avut loc la Casa Albă, sub privirile lui Donald Trump! Ce s-a întâmplat în main event + toate rezultatele

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SPORT.RO
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UFC Freedom 250 a fost în direct pe VOYO marți dimineață.

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UFC „Freedom 250”Casa AlbaDonald TrumpUFC
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Gală fără precedent! UFC Freedom 250 a avut loc la Casa Albă, sub privirile lui Donald Trump! Ce s-a întâmplat în main event + toate rezultatele

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Foto: Captură VOYO

În main event-ul galei, Justin Gaethje a produs marea surpriză și l-a învins pe Ilia Topuria prin TKO, după ce colțul luptătorului hispano-georgian a decis să oprească meciul la finalul rundei a patra.

Topuria a început mai bine confruntarea și a avut avantaj în primele două runde, însă Gaethje a rezistat momentelor dificile și a preluat controlul luptei. Americanul și-a lovit adversarul cu o directă puternică de dreapta, după care a continuat cu mai multe combinații care i-au lăsat fața lui Topuria umflată și plină de sânge.

Problemele lui Topuria s-au agravat în runda a patra. Acesta părea că nu mai vede bine și a fost verificat de medic, dar a primit permisiunea de a continua.

Înaintea ultimei runde, echipa sa a aruncat prosopul, iar Gaethje a fost declarat câștigător și noul campion incontestabil al categoriei lightweight. Înfrângerea a fost prima din cariera profesionistă a lui Topuria.

UFC Freedom 250 a avut loc pe peluza Casei Albe

Octagonul a fost amplasat pe peluza aflată în aripa de sud a Casei Albe. Evenimentul la care a participat și președintele Donald Trump a fost restrâns din motive de securitate.

În parcul The Ellipse, aflat în apropierea Casei Albe, au fost amplasate ecrane uriașe, iar aproximativ 85.000 de spectatori au putut urmări gala fără precedent care a avut loc în curtea Casei Albe.

Costurile de producție ale galei UFC Freedom s-au ridicat la aproximativ 60 de milioane de dolari.

Rezultatele galei UFC Freedom 250

  • Justin Gaethje l-a învins pe Ilia Topuria prin TKO, după runda a patra
  • Ciryl Gane l-a învins pe Alex Pereira prin TKO, runda a doua
  • Sean O’Malley l-a învins pe Aiemann Zahabi prin TKO, runda a dou
  • Josh Hokit l-a învins pe Derrick Lewis prin TKO, runda a doua
  • Mauricio Ruffy l-a învins pe Michael Chandler prin TKO, runda întâi
  • Bo Nickal l-a învins pe Kyle Daukaus prin TKO, runda întâi
  • Diego Lopes l-a învins pe Steve Garcia prin KO, runda a doua

Decizia ONJN nr. 1190/21.08.2024 nr de Licenta L1244251W001596.

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