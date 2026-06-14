După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul Superliga
SPORT.RO
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Elias Charalambous (45 de ani) este în continuare liber de contract, la mai bine de patru luni după ce s-a despărțit de FCSB.

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Elias CharalambousFCSBCipruUniversitatea CraiovaOmonia Nicosia
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Dublu campion al României, Charalambous a avut un mandat de aproape 3 ani la FCSB în care a cucerit 4 trofee și a impresionat prin parcursul european. Cipriotul a demisionat însă în martie, după ce echipa a ratat în premieră calificarea în play-off.

Elias Charalambous: "Caut o nouă echipă, dar voi avea răbdare cât va fi necesar"

Charalambous a refuzat să revină la FCSB după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa în plin play-out, iar cipriotul anunță acum că se află în căutarea unei noi echipe și va aștepta cât va fi nevoie pentru un "proiect potrivit".

"Sunt în căutarea unei noi echipe. Cel mai important pentru mine este să găsesc proiectul potrivit. În viața unui antrenor răbdarea este cel mai important lucru.

Dacă a existat interes din Cipru? Nu cred că are rost să discutăm dacă a existat. Important e că știu ce vreau și voi avea răbdare atât cât va fi necesar", a spus Elias Charalambous, într-un interviu pentru Kerkida.

  • Elias charalambous mihai stoica
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Ce spune Charalambous despre un posibil duel Universitatea Craiova - Omonia Nicosia

Charalambous a fost întrebat de jurnaliștii ciprioți și cum ar arăta un duel în turul 2 preliminar din Champions League între Omonia Nicosia și campioana României, Universitatea Craiova.

"Este încă prea devreme să vorbim despre un posibil meci între cele două, dar am văzut câteva partide ale Omoniei și pot să spun că se află la un nivel foarte bun. Are jucători foarte buni și un atacant excelent (n.r - Ryan Mmaee, golgheterul echipei), care a avut un sezon excelent.

Totuși, și Craiova este o echipă puternică. E campioana României și știm foarte bine că nu e ușor să câștigi titlul în România. Are jucători experimentați și un antrenor foarte bun", a mai spus Charalambous.

Universitatea Craiova și Omonia Nicosia ar putea fi adversare în turul 2 preliminar din Liga Campionilor. Oltenii nu vor fi capi de serie în această rundă.

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