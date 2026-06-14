După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

Dublu campion al României, Charalambous a avut un mandat de aproape 3 ani la FCSB în care a cucerit 4 trofee și a impresionat prin parcursul european. Cipriotul a demisionat însă în martie, după ce echipa a ratat în premieră calificarea în play-off.

Elias Charalambous: "Caut o nouă echipă, dar voi avea răbdare cât va fi necesar"

Charalambous a refuzat să revină la FCSB după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa în plin play-out, iar cipriotul anunță acum că se află în căutarea unei noi echipe și va aștepta cât va fi nevoie pentru un "proiect potrivit".

"Sunt în căutarea unei noi echipe. Cel mai important pentru mine este să găsesc proiectul potrivit. În viața unui antrenor răbdarea este cel mai important lucru.

Dacă a existat interes din Cipru? Nu cred că are rost să discutăm dacă a existat. Important e că știu ce vreau și voi avea răbdare atât cât va fi necesar", a spus Elias Charalambous, într-un interviu pentru Kerkida.