Ungaria U21 - Romania U21, LIVE TEXT de la ora 19:00 | Nationala de tineret, in fata unui meci cu calificarea pe masa! Echipa probabila a lui Mutu

09:50 "Tricolorii mici" vor juca in aceasta seara in echipamentul albastru complet, noul echipament de deplasare al echipelor nationale, in timp ce ungurii vor evolua in rosu.

In aceasta seara, de la ora 19:00, echipa nationala de tineret a Romaniei va infrunta Ungaria U21 in al doilea meci din faza grupelor Campionatului European 2021.

Baietii lui Adrian Mutu au nevoie de o victorie pentru a spera la calificarea in sferturile de finala ale competitiei. In primul meci, "tricolorii mici" au remizat, scor 1-1 in compania reprezentativei Tarilor de Jos.

Selectionerul nationalei de tineret a anuntat ca va face cateva schimbari in echipa de start, fara a da indicii la conferinta de presa despre cum ar putea arata primul 11.

Iata echipa probabila a Romaniei U21: Vlad - Harut, Dragusin, Pascanu, Boboc - Olaru, M. Marin, Ciobanu - Morutan, A. Petre, Matan.

Meciul dintre Ungaria U21 si Romania U21 este programat in aceasta seara, de la ora 19:00, si va fi transmis in direct de TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.