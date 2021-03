Un fost international de tineret crede ca Regula U21 a adus rezultatele bune de la tineret: "As fi vrut sa beneficiez si eu de ea!"

Romania U21 - Olanda U21 este LIVE pe Sport.ro, de la 22.00.

Andreias Calcan (27 ani) a jucat pentru "U" Cluj, SCM Ramnicu Valcea, Willem II Tilburg, FC Dordrecht, Almere City FC, FC Viitorul Constanta, Ujpest Budapesta si Poli Iasi. El a fost antrenat de Erwin van de Looi, selectionerul Olandei U21, in perioada petrecuta la Tilburg, in Eredivisie. Vazut ca un mare talent al Romaniei si un viitor om de baza al "tricolorilor", Calcan are sase meciuri pentru reprezentativa U21, intre 2015 si 2016, dar nu a reusit inca sa faca pasul catre nationala mare. El spune ca ar fi fost incantat sa beneficieze de Regula U21, despre care crede ca sta la baza rezultatelor bune inregistrate de echipa de tineret a Romaniei din ultimii ani.

"Eu am jucat la nationala de tineret pana in 2016, chiar inainte sa se implementeze Regula U21 in Liga 1. Sunt convins ca ma ajuta foarte mult, daca prindeam aceasta regula in timpul junioratului, si aveam rezultate mult mai bune si la nationala de tineret. Vedeti cat de mult ii ajuta pe jucatorii tineri din ziua de astazi, avem deja doua calificari consecutive la turnee finale de Campionat European. Au sansa sa joace in Liga 1 si sa acumuleze experienta. Si eu mi-as fi dorit sa am parte de regula asta. E unul dintre motivele pentru care au aparut si rezultatele la nivel de U21, nu e intamplator. E ceva sa ai 20, 30, 50 de meciuri in prima liga din Romania. E important ca esti fata in fata cu jucatori mai in varsta, cu experienta, care au meciuri in picioare, care gandesc altfel jocul, care au forta si viteza in plus fata de tine.

E foarte grea trecerea de la juniori la seniori, iar aceasta regula o face un pic mai usoara. Mai ales la noi in tara, pentru ca sunt doar cateva academii care formeaza jucatori, ii pregatesc efectiv sa faca fata din prima la nivelul de la seniori. In rest, cam suferim la chestia asta. Aveam nevoie de academii puternice cel putin in fiecare oras mare, ca sa avem de unde alege jucatori tineri. In Olanda nu se mai pune problema de terenuri, echipament, dieta, preparatori fizici... La Almere City, in liga a doua olandeza, aveau o baza mai mare decat la Academia Hagi, la Viitorul, care e considerata cea mai moderna din Romania. Stadion, terenuri multe de iarba si sintetice, sali...", a spus Calcan pentru Sport.ro.