"Calitatile lor au facut diferenta!" Rotariu, impresionat de doi jucatori din nationala de tineret! Pe cine ii recomanda lui Mutu sa mizeze in defensiva

Romania U21 joaca marti, de la ora 19:00, meciul decisiv pentru calificarea in sferturile de finala ale Europeanului de tineret 2021.

Inaintea partidei cu nationala de tineret a Germaniei, Iosif Rotariu a vorbit despre fotbalistii romani pe care i-a remarcat in meciurile cu reprezentativele Tarilor de Jos si Ungariei.

"S-a vazut la cativa jucatori ca au scoala lui Gica Hagi in spate, au avut momente in care calitatile lor au facut diferenta. Andrei Ciobanu si-a valorificat sutul excelent si viziunea in joc, uitati-va ce pase precise da! Iar Matan a provocat panica in careul Ungariei si a destabilizat defensiva lor prin dribligurile lui.

La un turneu final trebuie sa arati ca esti in varf de forma, iar cei doi au demonstrat asta. Pana acum am vazut momente bune si momente mai putin bune in jocul Romaniei. Daca ma asteptam sa ne domine Olanda, sunt peste noi, cu Ungaria ma asteptam sa castigam de o maniera clara.

Mi-as dori sa batem Germania, dar nu cred ca avem forta necesara dupa aspectul primelor doua jocuri. Eu le doresc mult succes si sper sa ma contrazica", a declarat Iosif Rotariu, potrivit DigiSport.

Fostul international a spus si ca se astepta ca selectionerul Adrian Mutu sa mizeze mai mult pe Chindris, fotbalist care a fost lasat pe banca de rezerve in favoarea cuplului Ciobotariu - Pascanu.

"Chindris joaca meci de meci in Romania, e constant, are talie, a progresat mult in joc. E decizia selectionerului, dar cred ca ar fi adus un plus in defensiva", a adaugat Rotariu.

Ultimul meci al Romaniei U21 in grupele Europeanului de tineret este programat marti, de la ora 19:00, si va fi transmis in direct pe TVR 1 si www.sport.ro.