"Ganditi-va doar la asta!" Discursuri PUTERNICE ale lui Marius Marin si Adrian Mutu in seara debutului la Euro U21! Cum au fost motivati "tricolorii mici"

Romania U21 a debutat cu o remiza la Campionatul European de tineret din Ungaria si Slovenia, 1-1 cu reprezentativa Tarilor de Jos.

FRF a publicat la finalul partidei un videoclip in care a aratat cum au fost motivati tinerii fotbalisti inainte si dupa primul meci de la Euro U21.

Marius Marin, capitanul Romaniei U21, le-a vorbit colegilor sai in vestiar inainte de startul partidei cu Tarile de Jos, spunandu-le coechipierilor sa se concentreze pe a-i face pe romani fericiti, o tara intreaga fiind cu ochii pe ei.

"Astazi incepe drumul nostru. Vreau sa vad caini pe teren, CAINI! Sa-i tinem in pressing din primul minut pana in minutul 90. Avem 90 de minute, baieti, ganditi-va ca este primul si ultimul vostru meci. Poate sa schimbe viata fiecarui dintre noi de aici. Ganditi-va doar la chestia asta. O tara intreaga se uita la noi! Hai Romania!", a fost mesajul lui Marin.

Dupa meci, selectionerul Adrian Mutu le-a transmis si el jucatorilor un mesaj pe teren, cerandu-le sa joace cu mai multa incredere in urmatoarele partide:

"Olanda e o echipa care se bate la titlu ca si noi. Am jucat de la egal la egal cu ei, ba mai mult era sa ii si batem. De-aia va spun: aveti, bai, incredere in voi ca puteti mult mai mult. Asta o sa fie un inceput, o sa vedeti, dar jucati cu incredere de-acum inainte, da? Promiteti? Hai Romania!", le-a spus Mutu "tricolorilor mici".

Romania U21 va infrunta in urmatorul meci Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.