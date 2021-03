Prima reactie a lui Mutu dupa victoria URIASA cu Ungaria! "Nu mai vreau arbitri ca in seara asta, vreau sa stau si eu bine cu inima!" :)) Ce a spus 'Briliantul'

Adrian Mutu are doua victorii in doua meciuri pe banca Romaniei la Euro U21.

Mutu e constient de bucuria pe care le-a produs-o suporterilor nationalei. Antrenorul Romaniei crede ca oboseala a fost cauza evolutiei mai slabe a jucatorilor sai in prima parte a meciului. Mutu nu e suparat pe arbitrul belgian, in ciuda greselilor pe care acesta le-a facut. Ar vrea totusi sa nu cada ghinionul pe el in continuare. "N-as vrea sa-mi bata inima asa de tare la fiecare meci", glumeste Mutu.

Declaratiile lui Mutu de la conferinta de presa:

"Am facut fericiti foarte multi suporteri. Ne continuam drumul, vedem mai departe ce se intampla.

Nu cred ca se fac atatea greseli de arbitraj, la nivelul asta, dar arbitrul n-a fost in cea mai buna zi a lui astazi. E cu atat mai important ca am batut azi. Nu-mi doresc sa mai avem asa ceva, pentru ca vreau sa stau si eu bine cu inima la locul ei. Am avut in fata o echipa agresiva, artagoasa, baietii au luptat pentru fiecare centimetru de teren. Am reusit sa credem pana la sfarsit in victorie. Calitatea noastra superioara s-a vazut in acest meci.

Cel mai bun rezultat la Germania - Olanda ar fi o victorie a Germaniei. Am avea doua rezultate din 3 in ultimul joc. De maine, avem timp sa ne gandim la urmatorul nostru joc. Nu suntem aici in vacanta, am venit sa le facem tuturor viata grea. Responsabilitatea noastra e mare, vrem sa aducem bucurie intr-o perioada grea.

Am simtit ca o sa primim gol. Le-am zis baietilor: 'Gata cu cadourile, le-am facut prea multe cadouri'. Am facut greseli la pase usoare, probabil acolo s-a vazut oboseala. Cred ca semnalul meu a fost inteles".