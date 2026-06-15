OPINIE Jocul de picior al portarului este foarte important în fotbalul modern | Opinia specialistului

Jocul de picior al portarului este foarte important în fotbalul modern | Opinia specialistului Opinii
SPORT.RO
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Opinia lui Florin Tene despre jocul de picior al portarilor.

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Florin TeneportariCM 2026fc voluntariOpinia specialistului
  • Florin Tene, component al României la Campionatul European din 1996, e acum antrenor de portari la FC Voluntari.
  • Florin Tene a jucat în carieră, printre altele, la Dinamo, Rapid și Steaua.

Un portar cu un joc de picior bun ajută echipa să păstreze posesia și să înceapă atacuri eficiente, fiind practic primul jucător din faza defensivă.

În fotbalul modern jocul de picior este foarte important. Portarul trebuie să controleze bine mingea cu ambele picioare, oferă soluții de pase coechipierilor, execută pase scurte și lungi cu precizie. Participă la construcția jocului în apărare. Ia decizii rapide sub presiunea adversarilor. Am ajuns în fotbalul din ziua de azi când posesia este un stil de joc.

Primul joc de la Campionatul Mondial (Mexic - Africa de Sud 2-0) ne-a oferit imaginea portarului modern - dar negativă. Portarul Africii de Sud - Williams - a pasat exagerat de mult (la primul gol încasat, îi pasează unui coechipier cu om pe el și faza se termină cu gol pentru Mexic.

După acest gol, el merge pe același plan, când din nou balonul se pierde în careu și era să ia din nou gol. Antrenorii din ziua de azi trebuie să înțeleagă că trebuie să ai materie primă de bună calitate ca să ai o posesie bună.  Portarii cu joc de picior foarte bun, de obicei îi găsim în America de Sud, dar se lucrează foarte mult și în Europa (Manuel Neuer și Thibaut Courtoais sunt câteva exemple).

Guardiola și-a schimbat portarul care era la echipa națională! Dacă portarul nu are un joc de picior bun, există riscul să creezi degringoladă în apărare și este foarte ușor să pierzi un meci. M-am întâlnit destul de des cu această problemă în cariera mea.

De exemplu când am antrenat împreună cu Laurentiu Reghecamf la Universitatea Craiova, aveam doi portari buni dar numai unul stăpânea jocul bun de picior bun. (Mirko Piglacelli si David Lazar). Mirko era un portar foarte tehnic, a și marcat câteva goluri din penalty, iar Lazar avea probleme la jocul de picior.

Atunci când juca Pigliacelli, puteam să construim ușor, să avem o posesie bună, dar când apăra Lazar trebuia să jucăm cu mingi lungi.

Părerea mea este să ne adaptăm în funcție de portarul pe care îl avem la îndemână. Trebuie să ne gândim că un portar face antrenamente foarte puține cu piciorul și, mai ales, de jocul sub presiune. Dacă vrei să ai un portar care joacă cu piciorul mult, trebuie băgat la exerciții de pasare cu jucătorii sau la posesie sub presiune cu jucătorii. 

Dar asta necesită mult timp de lucru și răbdare.

Părerea mea este să ne adaptăm în funcție de portarul pe care îl avem la îndemână. Trebuie să ne gândim că un portar face antrenamente foarte puține cu piciorul și, mai ales, de jocul sub presiune. Dacă vrei să ai un portar care joacă cu piciorul mult, trebuie băgat la exerciții de pasare cu jucătorii sau la posesie sub presiune cu jucătorii. 

Dar asta necesită mult timp de lucru și răbdare.

Rolul portarului din fotbalul modern de azi a ajuns foarte important. Și munca lui în echipă a crescut exponențial.

Experiența mea de 26 de ani de antrenor de portari m-a învățat că trebuie să ai o colaborare buna cu antrenorul principal și să te adaptezi la cerințele jocului sau la ce portar ai în echipă.

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