"Rar mi-a fost dat sa vad asa ceva! Chestiile astea te toaca marunt!" Ilie Dumitrescu a criticat dur prestatia centralului din partida cu Ungaria U21

Romania U21 a castigat cu 2-1 meciul cu echipa de tineret a Ungariei, gratie golurilor lui Matan si Pascanu.

Dupa meci, Ilie Dumitrescu a analizat prestatia "tricolorilor mici" si a vorbit despre arbitrajul din meciul de la Budapesta. Fostul mare international a criticat dur prestatia centralului belgian in urma careia Romania U21 a fost defavorizata in mai multe randuri.

"A fost un adversar incomod, mai ales in inferioritate, au jucat foarte agresiv, au avut parte si de un arbitraj senzational pentru o echipa in inferioritate. A fost un moment extrem de important la actiunea in care Ciobanu e faultat clar in careu. 11 metri, s-a vazut pe doua reluari 100%.

Dupa care fault la Harut si deschid ei scorul. I-am tocat marunt, importanta a fost actiunea lui Matan. Golul asta al lui Matan a fost extrem de important. Am avut iar ocazii extrem de importante de a marca.

La Petre nu ai cum sa nu marchezi din pozitia aia, n-a pendulat, n-a facut miscarea normala... Pascanu a ratat la meciul cu Olanda si in seara asta inscrie un gol extrem de important. Victorie meritata dupa aspectul jocului, ei n-au ajuns decat o singura data la poarta. Pana am marcat noi golul doi, ei n-au ajuns la poarta.

Rar mi-a fost dat sa vad un arbitraj ca asta. Eu am jucat la FC Olt, nu vreau sa mai dau exemple. Pe vremuri erau cateva echipe care au avut un arbitraj foarte bun acasa. Pe la Moreni era greu sa treci de centrul terenului. De asta mi-a adus aminte si in seara asta... cornere, faulturi, chestii din astea care te toaca marunt. Iesea Ganea la schimbare si el nu stia ce se intampla", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.