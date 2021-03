"Romania U21 poate simti ca a scapat printre degete cele 3 puncte!" Echipa lui Adrian Mutu, laudata de UEFA dupa remiza de la Euro U21

Romania U21 a remizat cu reprezentativa Tarilor de Jos in primul meci din grupele Europeanului de tineret din 2021.

Jucatorii lui Adrian Mutu au reusit sa le puna probleme olandezilor si au avut evolutii bune, lucru care a fost remarcat si de reprezentantii UEFA.

Romanii au fost laudati pe site-ul forului european, unde oficialii au punctat ce le-a lipsit "tricolorilor mici" pentru a obtine victoria.

Cei de la UEFA au amintit si de performanta reusita de echipa de tineret a Romaniei in urma cu doi ani.

"Romania, semifinalista de acum doi ani, a aratat o mare parte din spiritul de lupta care a propulsat-o in ultimele patru, si, dupa modul in care a incheiat partida, poate simti ca i-au scapat printre degete cele trei puncte. Olandezii au fost eleganti in ofensiva si destul de solizi in aparare, dar s-au clatinat spre final.

Un rezultat corect si ambele echipe pot pregati cu o nota de pozitivitate meciurile din weekend. Romaniei i-a lipsit concentrarea la finalizare. In jocul contra liderului grupei, Germania, gruparea olandeza va trebui sa se concentreze pentru a fructifica sansele pe care le-a irosit la Budapesta", au notat oficialii UEFA.

In urmatorul meci de la Europeanul de tineret, Romania U21 va infrunta Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.