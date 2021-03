Marius Marin si Radu Dragusin, fata in fata in duelul 'italienilor' din nationala lui Mutu! :) Cine a castigat proba de indemanare

Romania U21 pregateste meciul cu Ungaria U21 de la Campionatul European de tineret.

Pana la partida de sambata seara, doi dintre "tricolorii mici" au fost provocati la un joc interesant.

A fost duelul 'italienilor' din nationala lui Adrian Mutu, Marius Marin si Radu Dragusin, legitimati la Pisa, respectiv Juventus, infruntandu-se intr-un joc de indemanare, fara mingea de fotbal.

Cei doi fotbalisti au fost supusi si la cateva intrebari despre viata si istoria Italiei, concursul desfasurandu-se de-a lungul a trei runde.

In urmatorul meci de la Europeanul de tineret, Romania U21 va infrunta Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.