Noul fundaş al lui Tottenham, care se va alătura echipei naţionale după patru ani petrecuţi la Bournemouth, se afla în vacanţă la Ibiza când a primit vestea. Pentru a ajunge la cantonamentul albicelestei din Kansas City, SUA, a trebuit mai întâi să călătorească la Frankfurt, Germania, şi apoi la Chicago.

Marcos Senesi a ajuns în cantonamentul Argentinei din Kansas City

În timp ce el şi ceilalţi pasageri se îmbarcaseră deja în avionul cu destinaţia Kansas City, au fost nevoiţi să debarce din cauza unor probleme tehnice. Plecarea a fost întârziată cu două ore: în loc să ajungă la cantonament la ora 23:30, aşa cum era planificat, Marcos Senesi a ajuns în sfârşit la ora 01:30.

Şi argentinianul a avut o altă surpriză neplăcută la sosire, când şi-a dat seama că valiza sa s-a pierdut. Un membru al staff-ului echipei naţionale s-a dus la aeroport pentru a o recupera, iar aceştia se vor asigura că valiza îi este returnată.

Deşi era în vacanţă cu partenera sa, Marcos Senesi nu se oprise din antrenamente pentru orice eventualitate, în caz că ar fi fost chemat în ultimul moment. Ceea ce a şi fost caseul. Momentul a fost filmat şi postat pe reţelele de socializare de partenera sa, Kelci-Rose Bowers.

Profund concentrat în timpul scurtei conversaţii telefonice cu Lionel Scaloni, argentinianul a sărit de bucurie în braţele partenerei sale odată ce apelul s-a încheiat.

Campioni en-titre după victoria împotriva Franţei din 2022 (3-3, 4-2 la penalty-uri), Lionel Messi şi coechipierii săi îşi vor începe apărarea titlului marţi seară/miercuri dimineaţă (3:00) împotriva Algeriei. Aflaţi în Grupa J, ei vor mai înfrunta Austria şi Iordania.

News.ro.