Mai vine sau nu Camora la nationala? Radoi a explicat de ce l-a schimbat la pauza cu Germania

Romania a pierdut cu Germania si se afla pe locul patru in clasamentul Grupei J.

Serge Gnabry a inscris singurul gol al meciului, dupa o pasa primita de la Havertz, care a scapat de langa Mario Camora, titularizat de Radoi pentru socul cu Germania.

Fundasul si capitanul lui CFR Cluj a fost si cel care l-a scos din ofsaid pe Havertz la faza de la care a pornit golul, gresind decisiv inca o data dupa meciul cu Islanda. Selectionerul l-a schimbat pe Camora la pauza, iar la conferinta de presa si-a argumentat decizia.

Totodata, Mirel Radoi a raspuns si la intrebarea daca il va mai convoca la nationala pe jucatorul care si-a luat cetatenia romana anul trecut.

"La meciul din Islanda nu e singurul care scoate jucatorul din offside, am reusit sa trasam acea linie, din pacate erau ambii jucatori. Si daca era Mario mult mai sus, era Manea care anula pozitia. A avut, intr-adevar, mari dificultati in prima repriza, stiam ca in zona aia construiesc foarte mult si ataca mult mai mult profunzimea decat zona adversa, de asta am si cerut oarecum in partea stanga a lor sa ii lasam sa duca atacul acolo.

Din punctul meu de vedere, nu am vazut fazele, dar cred ca a avut o pozitionare gresita. Cred ca ceilalti trei au stat in linie si e posibil ca el sa fi anulat pozitia lui Havertz. Trebuie sa analizam faza, daca nu ma insel, in acea pozitie l-a prins intr-o situatie doi contra unu si cred ca era Gundogan si Havertz, a incercat oarecum sa se asigure ca Havertz nu va pleca in spatele lui, ceea ce s-a intamplat.

Nu stiu cat de aproape erau cei care trebuiau sa faca presiune pe Rudiger, dar e clar ca e o nesincronizare din punctul asta de vedere, au fost si alte situatii in care puteau marca, dar e o faza simpla.

Vis-a-vis de convocarea lui, se va face in functie de evolutiile pe care le va avea la echipa de club, minutele jucate si ce ne arata noua la nationala", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.