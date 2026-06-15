Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, căpitanul Darius Olaru pleacă de la FCSB după șase ani și jumătate, timp în care a bifat 256 de apariții la gruparea roș-albastră, și-a trecut în cont 63 de goluri, dar și 45 de pase decisive.

Olaru: ”Am sentimente mixte!”

Luni dimineață, Darius Olaru a vorbit cu reprezentanții mass-media la aeroportul din Otopeni, înainte să plece în Belgia. El a evidențiat că are sentimente mixte, în ideea în care e nerăbdător să ajungă la noua echipă, dar și că despărțirea de FCSB e grea.

”Sentimente mixte așa, pentru că, după o perioadă atât de lungă la echipă merg acum să fac vizita medicală și, dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.

(n.r. un moment important la FCSB) Ca bucurie, pentru mine, personal, acel meci cu LASK de acasă, când am reușit să marchez în minutul 90 și după am reușit să ne calificăm în Europa League. Am făcut și niște rezultate bune în Europa League. Deci, personal, pentru mine, acel moment a fost cam cel mai frumos. Desigur, și celelalte două campionate, primul titlu, care a fost mai special după o perioadă lungă în care echipa n-a reușit să să câștige campionatul. Au fost foarte multe momente frumoase.

Dacă stau să mă gândesc, 6 ani și jumătate. Mi se pare incredibil. M-au maturizat (nr. acești ani), am trecut prin foarte multe momente și dificile, și mai frumoase. Din păcate, aș fi vrut ca anul acesta să avem rezultate mult mai bune, dar pe final am reușit să salvăm cât de cât sezonul”, a spus Olaru.

”Știam de interesul lor”

Fotbalistul lui FCSB a explicat și că pentru el un transfer în Europa a fost tot timpul pe primul loc. Visul lui Olaru e să joacă în UEFA Champions League.

”Pentru mine, pe primul loc tot timpul a fost (nr. un transfer în Europa), am încercat să prind un transfer, să joc la o echipă în Europa și simt că să pot să joc la acest nivel. Mi-aș dori foarte mult să ajung în acel stagiu, să joc în în Champions League. E un vis pentru noi toți.

Dacă anul trecut l-am văzut pe colegul meu de la națională, pe Man, și mi-am dorit foarte mult, așa mă uitam la el la meciuri și, cumva, îmi doream și eu, aveam un gând să să joc în meciurile astea. Sunt meciuri de Champions League, cea mai tare competiție. Mi s-au părut foarte profesioniști.

Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, mi-a spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e o echipă bună, se bate an de an la campionat, ceea ce pentru mine a fost un aspect foarte important, vreau să câștig trofee.

E foarte important pentru mine și ei sunt o echipă de acest gen. Se bat, cum am spus, an de an la campionat, anul acesta au reușit să câștige și Cupa, joacă și în Champions League, pentru mine asta a fost cel mai tentant, să zic așa, să merg acolo”, a mai spus Olaru.

”Îi mulțumesc lui Gigi Becali”

Dublul campion din Superliga le-a vorbit reprezentanților mass-media și despre Gigi Becali.

”(nr. Gigi Becali) M-a ajutat pentru că, într-un fel, am și meritat. Și îi mulțumesc și lui. Încă n-am vorbit cu nimeni, n-am vorbit cu nimeni pentru că încă nu e făcut practic.

O să merg să fac vizita și după o să o să vorbesc cu mai mulți, probabil. Mi-aș dori și săptămâna viitoare, știu că ei încep mai repede decât noi și o să trec și pe la ei să să-mi iau rămas bun.

Simțeam într-un fel că am nevoie de altceva, de o motivație, să zic, să încerc să mă motivez din nou și ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să plec”, a spus Darius Olaru.

Venit în iarna lui 2020 la FCSB, Darius Olaru a câștigat de două ori campionatul cu gruparea roș-albastră în 2023/24 și 2024/25, și-a trecut în CV Cupa României în sezonul 2019/20, dar și Supercupa României în 2024/25 și 2025/26.