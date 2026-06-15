”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

O nouă ediția a emisiunii Poveștile Sport.ro. Invitatul lui Andru Nenciu, Nana Falemi.

Nana Falemi a fost invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro, iar printre altele a vorbit și despre meciurile pe care le-a jucat pentru prima reprezentativă a Camerunului, pentru care a adunat în carieră opt meciuri. Un moment care l-a făcut pe Nana Falemi să simtă că e parte din fotbalul important s-a petrecut înaintea unui meci din Cupa Africii.

Nana Falemi, amintiri din perioada în care juca pentru Camerun

În 2004, când a ajuns în vestiar, Nana Falemi a făcut cunoștință cu o parte dintre jucătorii cu care nu se mai întâlnise la lot până la acel moment, iar când a spus că vine de la Steaua, numele sub care evolua la acel moment FCSB, a simțit un mare respect din partea anumitor colegi care nu se puteau lăuda, așa cum o putea face Falemi, cu meciuri în cupele europene.

Chiar dacă ai săi colegi de vestiarul Camerunului aveau salarii și de 500.000 de euro pe an, nu aveau posibilitatea să joace în Liga Campionilor sau în Cupa UEFA.

Impactul clubului Steaua în cariera internațională a lui Nana Falemi

”Am fost la Cupa Africii, iar faptul că veneam de la Steaua (n.r. – FCSB) m-a ajutat. Cu mulți dintre colegi, atunci m-am întâlnit, m-am cunoscut cu ei. Era internet pe vremea aceea, dar nu era social media să ne cunoaștem înainte.

Ne-am prezentat... unul venea de la Sedan, unul din Anglia... eu am zis că vin de la Steaua (n.r. – FCSB) și s-a făcut liniște la masă! Vorbesc serios! S-a făcut liniște la masă!

Atunci, mi-am dat seama că Steaua (n.r. – FCSB) e un nume în Europa! Ei aveau contracte de 10 ori mai mari decât al meu, erau milionari! Unul juca pe la Sedan, avea contract de 500.000 de euro pe an, dar eu cu Steaua (n.r. – FCSB) îl băteam pe ăla (n.r. - în meci direct)”, a spus Nana Falemi în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

În prezent, Nana Falemi deține o școală de fotbal, FC Nana Juniors. Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și Youtube Sport.ro.

Nana Falemi la Poveștile Sport.ro - emisiunea integrală | VIDEO EXCLUSIV