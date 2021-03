Asta BATE TOT: Florin Calinescu si Bobonete comenteaza Romania - Germania pe www.sport.ro! Meci MONDIAL pe National Arena de la 21:45

Romania - Germania se vede la PRO TV si pe www.sport.ro de la ora 21:45!

Pe Sport.ro ai show total de pe National Arena! Meciul va fi comentat LIVE de pe stadion de Florin Calinescu si Mihai Bobonete! Credeti ca bate ceva cuplul asta? :) Noi am zice ca nu!

Romania - Germania incepe la 21:45! E cel mai important meci pentru nationala de pe teren propriu in actuala campanie de calificare la turneul final din Qatar, din 2022.

Romania vine dupa o victorie cu 3-2 in fata Macedoniei, in timp ce Germania a trecut tot pe teren propriu, categoric, de Islanda, 3-0. "Am impresia ca romanii sunt mai fotbalisti, joaca mai mult cu mingea si pot fi mai periculosi", a spus Joshua Kimmich, starul lui Bayern, la conferinta de presa dinaintea jocului.