Boboc, urmarit de cluburi din Olanda! De ce echipele interesate nu au facut inca oferte concrete pentru jucatorul lui Hagi

Radu Boboc a atras atentia mai multor cluburi din Eredivisie la Europeanul de tineret, dar ofertele concrete de transfer au intarziat sa apara.

Dupa evolutiile excelente de la Euro 2021, Radu Boboc si Andrei Ciobanu au atras atentia mai multor cluburi din Olanda. Scouterii trimisi la competitia U21 si la meciurile din Liga 1 au inaintat rapoarte pozitive in privinta fundasului, iar sursele Sport.ro au dezvaluit ca cluburile cele mai interesate de Boboc ar fi FC Twente Enschede, SC Heerenven si FC Groningen. Insa, clubul contantean ar fi dorit aproximativ 1.5 milioane de euro pentru jucatorul sau, dar cluburile olandeze ar astepta finalul sezonului pentru a vedea daca pot scadea pretul la o treime din aceasta suma.

Explicatia e simpla si cinica. Viitorul trece prin momente grele in Liga 1, acolo unde ocupa pozitia a saptea in play-out, avand emotii in privinta mentinerii in prima divizie. Echipa lui Gica Hagi are doar 19 puncte, cu trei mai mult decat Hermannstadt, care se afla pe loc de baraj, si cu patru mai mult decat Dinamo, care se afla pe o pozitie de retrogradare directa. Cluburile olandeze ar astepta sa vada daca Viitorul se mentine in Liga 1, in cazul retrogradarii putand face o oferta mult diminuata pentru Boboc sau sa ceara un imprumut cu optiune de cumparare definitiva, pentru ca echipa lui Gica Hagi ar fi silita sa se desparta de mai multi jucatori din lot.

Radu Boboc (22 ani) este nascut la Craiova, fiind format la Scoala de Fotbal "Gica Popescu" si Academia "Gheorghe Hagi", si a debutat la FC Viitorul in 2018. El este un jucator polivalent si poate evolua atat ca fundas central, cat si ca fundas si mijlocas pe ambele benzi ale terenului, postul sau de baza fiind fundas dreapta. Este evaluat la 1.2 milioane de euro si are selectii la reprezentativele U17 si U19 ale Romaniei, iar pentru nationala de tineret a bifat 13 selectii, fiind in lotul "tricolorilor mici" la Euro 2019 si Euro 2021. De asemenea, se afla in lotul largit pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.

In palmaresul sau se gasesc o Cupa si o Supercupa a Romaniei, dar si un titlu in Liga Elitelor U19. In ultimul an, Boboc a fost dorit, "la pachet" cu Virgil Ghita, de FCSB si CSU Craiova, dar cluburile nu s-ar fi inteles cu Viitorul in privinta sumei de transferuri si a procentelor pastrate de clubul constantean. Aparatorul are 27 de meciuri jucate pentru Viitorul in acest sezon.