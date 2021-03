Dragusin, cel mai bine cotat roman din echipa lui Mutu! Ce nationala domina clasamentul celor mai valorosi fotbalisti de la Euro U21

In aceasta perioada se joaca meciurile din grupele Campionatului European de tineret din 2021.

Romania U21 se lupta cu Ungaria, Germania si Tarile de Jos pentru un loc in sferturile de finala ale competitiei, care se vor disputa in vara acestui an.

Chiar daca pe teren au aratat bine, in clasamentul celor mai valorosi fotbalisti de la Europeanul de tineret, jucatorii lui Adrian Mutu nu sunt in top. Franta domina topul celor mai bine cotati 10 tineri fotbalisti de la Euro 2021, lideri fiind la egalitate Eduardo Camavinga si Jules Kounde, fiecare valorand 60 de milioane de euro.

Cel mai bine cotat roman de la Europeanul de tineret este Radu Dragusin, cu o valoare de piata de 3 milioane de euro. Podiumul romanilor este completat de doi jucatori de la FCSB, Darius Olaru, cotat la 2 milioane de euro, si Olimpiu Morutan, a carui cota de piata este de 1,3 milioane de euro.

In primul meci de la Euro U21, "tricolorii mici" au remizat cu reprezentativa Tarilor de Jos, scor 1-1. Lotul Romaniei valoreaza 19,35 milioane de euro, de 10 ori mai putin decat echipa olandezilor, cotata la 194,2 milioane de euro.

In urmatorul meci de la Europeanul de tineret, Romania U21 va infrunta Ungaria, pe 27 martie, si apoi Germania, pe 30 martie. Partidele vor fi transmise in direct pe TVR 1 si in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Iata cum arata top 10 cei mai valorosi fotbalisti de la Euro U21:

1. Eduardo Camavinga (Franta) - 60 de milioane de euro

2. Jules Kounde (Franta) - 60 de milioane de euro

3. Callum Hudson-Odoi (Anglia) - 35 de milioane de euro

4. Ibrahima Konate (Franta) - 35 de milioane de euro

5. Sandro Tonali (Italia) - 32 de milioane de euro

6. Boubacar Kamara (Franta) - 32 de milioane de euro

7. Curtis Jones (Anglia) - 30 de milioane de euro

8. Wesley Fofana (Franta) - 30 de milioane de euro

9. Jonathan Ikone (Franta) - 28 de milioane de euro

10. Benoit Badiashile (Franta) - 25 de milioane de euro