Florin Prunea vede si parti bune dupa infrangerea cu Germania! Pe cine a criticat fostul portar: "Nu cred ca poate sa joace la nationala!"

Romania a pierdut partida cu Germania, 1-0, in urma unui meci de exceptie a lui Florin Nita.

O infrangere la doar un gol pentru jucatorii lui Radoi, care putea sa fie chiar un rezultat de egalitate, insa Nicolae Stanciu nu a reusit sa marcheze la ocazia avuta in finalul partidei. Fostul portar al echipei nationale, Florin Prunea, a vorbit in termeni laudativi de Nita, insa e de parere ca Romania a scapat cu putine goluri, in urma unei evolutii nu foarte bune.

"In primul rand trebuie sa fim ingrijorati. Am castigat un portar si ma bucur pentru baiatul asta care a ajuns la nationala numai pe meritele lui. Si Tosca mi-a placut. Mihaila mi s-a parut obosit. In Armenia a nins in ultimele 2-3 zile. Nu e usor sa te duci intr-o deplasare asa lunga. Trebuie sa pregatim meciul foarte bine. Niciodata nu a fost simplu in Armenia. I-as reprosa lui Radoi ca l-a expus din nou pe Camora. Jos palaria pentru baiatul asta, un fotbalist extraordinar, dar nu cred ca poate sa joace la echipa nationala.

Aici cred ca platim tribut regulii U21, fiindca nu mai crestem jucatori pe postul asta. Suferim si nu vine nimic din urma pe aceste posturi. Avem probleme si in zona centrala. Am intalnit Germania, o echipa de forta. Ingrijorarea mea vine din faptul ca in doua meciuri echipele pe care le-am intalnit au avut peste 20 de ocazii. Cred ca puteam mai mult, puteam sa si marcam, dar Keseru mi s-a parut obosit. A intrat prost Puscas, dar imediat si-a revenit. Astia au venit sa joace un meci amical, dar uite ca putea sa-i coste", a spus Florin Prunea la digisport.