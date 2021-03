Andrei Vlad, dupa debutul de la Euro U21! Ce spune despre partida cu Ungaria si cum i-a ajutat pe "tricolori" la meciul cu Olanda

Romania U21 a remizat la primul meci din faza grupelor ale Campionatului European, 1-1, cu Olanda.

Dupa un start mai ezitant de partida, micii tricolori au primit gol dupa o faza fixa, dar au revenit rapid in meci, datorita unui super gol marcat de Andrei Ciobanu, dupa o lovitura libera batuta in vinclu de la 25 de metri. Titular in poarta Romaniei la meciul de debut, Andrei Vlad, a vorbit despre partida cu Olanda si factorii decisivi din partida, dar si despre viitoarea adversara din grupa, Ungaria.

"Noi am incercat sa facem un joc foarte bun si ne-a iesit destul de bine, chiar daca in prima ne-au dominat destul de clar, in a doua am echilibrat si am avut si noi ocazii. Nu putem fi nemultumiti, deorece prima repriza a fost a lor, sa spunem ca ultimele 20 de minute noi am fost peste ei, dar cred ca e un rezultat echitabil.

Pentru noi este trist ca nu avem suporterii alaturi de noi. Acum doi ani a fost cu totul alta atmosfera, dar noi trebuie sa ne facem treaba. A fost important ca am revenit repede in joc. Conteaza ca joc la echipa de club meci de meci si asta se vede in jocul meu. Un gol extraordinar, mai rar vezi astfel de executii.

Nu cred ca s-au schimbat foarte multe de la perioada Radoi. Avem aceleasi principii, sa plecam cu mingea de la portar si asta ne ajuta. E normal ca Marin sa ne spuna un discurs din calitate de capitan, sa ne motiveze, chiar daca noi eram motivati oricum. Meciul pleaca de la 0-0 cu Ungaria, nu stiu daca suntem favoriti, dar trebuie sa castigam. Nu am apucat sa vizionam meciul lor, dar il vom vedea in aceasta seara", a spus Andrei Vlad pentru FRF TV.