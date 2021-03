ANALIZA | 10 lucruri despre Ungaria U21. Suntem invincibili de 40 de ani in meciurile cu maghiarii!

Partida Romania U21 - Ungaria U21 se va juca sambata, 27 martie, de la ora 19.00, si va fi live text pe Sport.ro.

1. Cele doua nationale de tineret s-au mai intalnit de opt ori, Romania castigand sase din ele si impunandu-se in ultimele cinci confruntari. Primul duel a avut loc in preliminariile Euro 1980, cand maghiarii au castigat meciul tur (1-0), iar Romania s-a impus pe teren propriu (4-0). In grupa de calificare la Euro 1982, Ungaria s-a impus din nou pe teren propriu (4-2), pentru ca "tricolorii" sa isi ia revansa la retur (2-1). In calificarile Euro 2000, "tricolorii" s-au impus cu un dublu 2-1. Ultima confruntare dintre nationalele U21 a avut loc in preliminariile Euro 2002, cand am castigat din nou ambele manse, cu 1-0 acasa si cu 3-1 in deplasare. Ungaria nu a mai invins Romania la seniori sau tineret din 1981, cand, in decurs de doua zile, seniori din tara vecina au invins cu 1-0, intr-un meci contand pentru preliminariile Campionatului Mondial 1982, iar o zi mai tarziu tineretul Ungariei invingea cu 4-2. Asadar, suntem invincibili contra Ungariei de aproape 40 de ani.

2. "Nemzeti Tizenegy" s-a calificat la Euro 2021 din postura de gazda a turneului final, alaturi de Slovenia. In ultimele 14 meciuri, incepand cu martie 2018, Ungaria U21 a batut doar Rusia (2-0), pierzand cu Belgia (0-3, 0-3), Suedia (0-1), Malta (1-2), Turcia (1-2), Croatia (1-4), Norvegia (0-3), Slovenia (0-1), Austria (0-1) si Germania (0-3 / Euro 2021) si remizand cu Danemarca (0-0), Slovenia (3-3) si Irlanda de Nord (1-1).

3. Ungaria U21 a mai participat la patru editii ale Campionatului European de tineret, in 1978 (eliminata de Iugoslavia, castigatoarea turneului, in sferturile de finala, 1-2), 1980 (eliminata de Republica Democrata Germana, finalista turneului, in sferturile de finala, 2-3), 1986 (eliminata in semifinala de Spania, 3-1 si 1-4) si 1996 (eliminata de Scotia in sferturile de finala, 2-1 si 1-3).

4. Maghiarii au in lot un singur stranier, Botond Balogh, care e coleg cu Man si Mihaila la Parma. In rest, jucatorii evolueaza in campionatul intern, cei mai multi provenind de la Budafok (4) si MTK Budapesta (4), restul fiind selectionati de Puskas Akademia, Fehervar, Budaors, Paks, Honved, Szombathelyi Haladas, Vasas, Debrecen sau Kisvarda. Pintre jucatorii importanti care nu au fost convocati se numara capitanul Attila Szalai (Fenerbahce / 23 ani), Dominik Szoboslai (RB Salzburg / 20 ani), Patrik Demjen (Zalaegerszeg / 23 ani), Daniel Zsori (Budafok / 20 ani), Palko Dardai (Fehervar / 21 ani), Szabolcs Schon (MTK Budapesta / 20 ani) sau Andras Schafer (Dunajska Streda / 21 ani). Romania are patru stranieri, respectiv Radu Dragusin (Juventus), Alex Pascanu (Ponferrradina), Marius Marin (Pisa) si Alex Matan (Columbus Crew).

5. Antrenorul Ungariei, Zoltan Gera (41 ani) a jucat pe postul de mijlocas ofensiv la Harkany, Pecs, Ferencvaros, WBA si Fulham, pentru cele doua cluburi engleze evoluand timp de 10 ani. A fost declarat cel mai bun jucator din Ungaria in 2002, 2004 si 2005 si are 97 de selectii si 26 de goluri pentru nationala maghiara, cu care a participat la Euro 2016. Ca antrenor, acesta a fost secund la Ferencvaros (2018-2019), din 2018 este secund la nationala de seniori a Ungariei, iar reprezentativa de tineret a preluat-o in 2019.

6. Golgheterul all-time al nationalei Ungariei este Bence Biro, in timp ce cel mai selectionat jucator din istorie este portarul Peter Gulacsi, cu 26 de meciuri, intre 2009 si 2012. Din echipa actuala, cele mai multe meciuri si goluri le are Bence Biro, care are 8 reusite in 19 meciuri.

7. Valoarea totala a lotului echipei de tineret a Ungariei este de 5.3 milioane de euro. Cei mai scumpi jucatori sunt Botond Balogh (Parma / 800.000 euro), Tamas Kiss (Puskas Akademia / 450.000 euro), Szabolcs Mezei (MTK Budapesta / 450.000 euro), Bendeguz Bolla (Fehervar / 450.000 euro) si Mihaly Kata (MTK BUdapesta / 400.000 euro). Lotul Romaniei este cotat la 19.35 milioane de euro, iar cei mai scumpi componenti sunt Radu Dragusin (Juventus / 3 milioane euro), Darius Olaru (FCSB 2.5 milioane euro), Olimpiu Morutan (FCSB 2 milioane euro), Radu Boboc si Andrei Ciobanu (Viitorul / 1.2 milioane euro).

8. Echipa probabila a Ungariei pentru partida cu Romania: Bese - Bolla, Balogh, Mocsi, Deutsch - Skribek, Mezei, Hinora, Szendrei, Szoke - Biro. Meciul va avea loc pe 27 martie 2021, de la ora 19.00, pe Bozsik Arena din Budapesta, urmand sa fie arbitrat de brigada condusa de belgianul Lawrence Visser.

9. Fotbalistii maghiari au experienta de joc mai putina decat elevii lui Adrian Mutu, cei mai multi evoluand la echipe din prim-planul Nemzeti Bajnoksag, prima liga din Ungaria, dar nu la campioana Ferencvaros. Lovit de un val de infectari cu noul coronavirus si de accidentari, lotul lui Zoltan Gera nu ofera prea multe posibilitati de schimbare in primul "11" fata de partida cu Germania, in care nemtii au invins cu 3-0 si au mai avut numeroase alte ocazii de poarta, dominand jocul de la un capat la altul. Cu o medie de inaltime mai mare decat cea a nationalei noastre si cu jucatori atletici, maghiari vor incerca, cel mai probabil, sa fructifice acest avantaj la fazele fixe si printr-un joc cu minge lunga pe atacanti si dueluri individuale de uzura. Sistemul de joc favorit al lui Gera este 4-2-3-1, dar pentru meciul cu Romania poate opta pentru 4-5-1, pentru a bloca mai sus atacurile "tricolorilor".

10. LOTUL UNGARIEI U21 pentru Euro 2021:

Portari - Balazs Bese (Budafok / 22 ani), Peter Kovacs (Budaors / 21 ani) Martin Auerbach (Puskas Akademia / 18 ani)

Fundasi - Botond Balogh (Parma / 18 ani), Bendeguz Bolla (Fehervar / 21 ani), Laszlo Deutsch (Puskas Akademia / 22 ani), Andras Huszti (Budafok / 20 ani), Attila Mocsi (Haladas / 20 ani), Oliver Tamas (Paks / 19 ani), Benedek Varju (MTK Budapest / 19 ani)

Mijlocasi - Andras Csonka (Budafok / 20 ani), Kristof Hinora (Vasas / 23 ani), Mihaly Kata (MTK Budapest / 18 ani), Szabolcs Mezei (MTK Budapest / 20 ani), Martin Palincsar (MTK Budapest / 22 ani), Norbert Szendrei (Honved / 20 ani)

Atacanti - Donat Barany (Debrecen / 20 ani), Tamas Kiss (Puskas Akademia / 20 ani), Mark Kovacsreti (Kisvarda / 20 ani), Alen Skribek (Budafok / 19 ani), Adrian Szoke (Heracles / 22 ani)