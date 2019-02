"Fatuca asta nu stie nimic! Tot ce face e sa puna poze pe internet! Radem de ea". Razboi intre Wanda Icardi si sora la fel de sexy a atacantului

Doua dintre cele mai importante femei din viata lui Mauro Icardi sunt la cutite. Wanda, sotia atacantului, si Ivana, sora acestuia, nu se simpatizeaza deloc una pe cealalta.

Wanda Icardi, sotia atacantului de la Inter, si Ivana Icardi, sora acestuia, sunt la cutite. Ivana e suparata pentru ca Wanda a spus despre ea ca e urata. In replica, Ivana spune despre Wanda ca e mitomana si ca nu stie nimic despre familie.

"Tot ce stie e sa puna poze pe internet. Radem de ea", spune Ivana Icardi.

Ivana mai spune ca Wanda s-a indragostit mai intai de banii fratelui ei si i-a sucit acestuia mintile.



"Pe vremea cand aveam si eu o cumnata frumoasa si de treaba. Ce momente! Era armonie in familie si ne iubeam cu totii. Pacat ca dupa cativa ani a intrat in familia noastra cea mai urata persoana. Mauro, te-am iubit si fara banii din buzunar. Mauro, familia ta te iubeste in continuare", a scris Ivana Icardi Rivero intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter.

VEZI MAI JOS O GALERIE FOTO CU WANDA NARA SI IVANA ICARDI